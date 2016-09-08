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BBC Türkçe

Karadeniz'de tehlikeli yakınlaşma; Rus jeti ABD uçağının 3 metre yakınından geçti

Rusya Savunma Bakanlığı, pilotlarının uluslararası kurallar dahilinde hareket ettiklerini açıkladı

08 Eylül 2016 05:40

Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon, bir Rus savaş uçağının Karadeniz üzerinde seyreden ABD keşif uçağının 3 metre yakınından geçtiğini duyurdu.

ABD'li yetkililer SU-27 tipi uçağın Çarşamba günü yaptığı yakın geçişi "tehlikeli ve amatörce" olarak niteledi.

Rusya Savunma Bakanlığı ise ABD uçağının Rusya sınırına yaklaşmakta olduğunu ve Rus pilotlarının uluslararası kurallar dahilinde hareket ettiklerini açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Jeff Davis ise, P-8A Poseidon uçağının olay yaşandığı sırada uluslararası hava sahasında olduğunu belirtti ve "Bu tarz hareketler tansiyonu gereksiz şekilde yükseltme potansiyeli taşıyor ve bir kaza ya da yanlış hesaplamaya neden olabilir" dedi.

Rus yetkililer ayrıca Amerikan uçağının diğer uçaklarca algılanmasını sağlayan transpoder (uydu alıcı- verici) sinyalinin de olay sırasında kapalı olduğunu iddia etti.

Yazılı açıklamada "Rus uçakları, uçağın cinsini doğrulamak ve kanat numarasını görmek üzere uçağa yaklaştı. Bunun üzerinde ABD uçağı rotasını keskin bir şekilde değiştirerek uzaklaştı" dendi.

 

ABD Rusya'ya yönelik yaptırımlarını genişletti

 

ABD, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusu'ndaki ihlalleri gerekçesiyle uyguladığı yaptırımları genişletti.

ABD Hükümeti'nin Resmi Gazetesi'nde bugün yayınlanan karara göre, Ticaret Bakanlığı Endüstri ve Güvenlik Bürosu, Rusya'ya yönelik kara listeye 81 şirketi daha ekledi.

Açıklamada, yaptırımları genişletme kararının Rusya'nın Doğu Ukrayna'daki ihlalleri dolayısıyla uygulanan mevcut yaptırımların işlevselliğini korumayı amaçladığı bildirildi.

Kara listeye eklenen şirketlerin 75'i Rusya'da faaliyet gösterirken, bunların Hong Kong,Hindistan ve Kırım bölgesindeki iştirakleri de yaptırımlara tabi tutulacak.

Genişletilen yaptırım listesine giren şirketler arasında Rusya'nın en büyük enerji şrketi Gazprom ve iştirakleri, Kırım'ı Rusya'ya bağlaması planlanan Kerç köprüsü inşaatının taşeron firması olan “Mostrotrest”, “Angstrem”, “Mikron”, “Mikran”, “Granat”, Giovan, Technopole gibi şirketler yer aldı.

Tehlikeli şekilde alçak uçuş yaptığını belirtmişti.

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