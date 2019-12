-KARADENİZ'DE SON 35 YILIN EN KURAK KIŞI TRABZON/GÜMÜŞHANE (A.A) - 23.01.2011 - Trabzon Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Karadeniz son 35 yılın en kurak kış mevsimini yaşıyor. Genellikle yağışın yüksek oranda olduğu kasım ayında Trabzon'un hiç yağmur görmediği, Türkiye'nin en yağışlı ili olan Rize'de ise aynı dönemde metrekareye sadece 8.2 kilogram yağış düştüğü belirtildi. Trabzon Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Teknik Şube Müdürü Dursun Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen ekim ayından sonra bölgede yağış miktarında ciddi oranda düşüş yaşandığını söyledi. Ekim ayında bölgedeki illerde yağış miktarlarının mevsim normallerinde olduğunu belirten Bozkurt, ''Kasım ayında ise bölgemizdeki yağış miktarları adeta dibe vurdu. Bu ayda Trabzon'a hiç yağmur yağmadı. 35 yıllık resmi verilerimize göre, böyle bir durumla ilk kez karşılaştık. Buna benzer bir durum 2000 yılında yaşanmıştı. O yıl ise metrekareye düşen yağış miktarı 10 kilogramdı. 2009 yılının aynı ayında Trabzon'da metre kareye düşen yağış miktarı 163.4 kilogram olurken, uzun yıllar ortalaması ise 95.7 kilogram olarak kayıtlara geçti'' dedi. Bozkurt, kasım ayında Trabzon'daki hava durumunun bir benzerinin Giresun'da da yaşandığını ifade ederek, ''Bu ilimizde kasım ayında metrekareye düşen yağış miktarı sadece 0.8 kilogramdır. Yani 1 kilogramın altında. Benzeri durum Trabzon'da olduğu gibi 2000 yılında yaşanmış ve o yıl bu ilimize düşen yağış miktarı da 4.8 kilogram olarak ölçülmüş. Bu ilimizde de 2009 yılının aynı ayında metrekareye düşen yağış miktarı 253.4 kilogram oldu. Uzun yıllar ortalamasına bakıldığında ise bu ilimizde kasım ayında metrekareye düşen yağış miktarı 159.4'tür'' diye konuştu. -''BÖLGEDEKİ HAVA SICAKLIK DEĞERLERİ DE YÜKSELDİ''- Kasım ayındaki yağış durumunun Trabzon ve Giresun'un yanı sıra Türkiye'nin en fazla yağış alan ili olma özelliğini taşıyan Rize'de de yaşandığına dikkat çeken Bozkurt, şöyle devam etti: ''Rize hemen hemen her ay ciddi manada yağış alan ilimiz. 2010 ekim ayı içerisinde bu ilimizde metrekareye 461.1 kilogram yağış düşerken, kasım ayında ise metrekareye yağan yağmur miktarı sadece 8.2 kilogram oldu. Bu değere yakın olmazsa da 35 yıllık geçmişte, en az yağış düşen yıl 1996'da 40.3 kilogram ile olmuştu. Uzun yıllar ortalamasına bakıldığında bu ilimizde ekim ayında düşen ortalama yağış miktarı 252 kilogramdır.'' Bozkurt, yağışlarla orantılı olarak bölgedeki hava sıcaklık değerlerinin de yükseldiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: ''Trabzon, Giresun ve Rize'de kasım ayında yağışlar dibe vururken, sıcaklıklarda da ciddi manada artış oldu. Trabzon'un kasım ayı sıcaklık ortalaması 12.2 derece iken, geçtiğimiz kasım ayındaki sıcaklık değeri 16 dereceye çıktı. Giresun'da kasım ayındaki sıcaklık ortalaması 16.5, Rize ise 14.1 derece oldu. Bu üç ilimizde kasım ayında yaşanan sıcaklıklar, 35 yıllık tarihlerinin en yüksek değerine ulaştı.'' Bozkurt, ocak ayında da bölgedeki hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini vurguladı. -''ALO, ZİGANA'DA KAR VAR MI?''- Gümüşhane'nin Torul ilçesinde, Zigana Dağı'nda bulunan tesis sahipleri de umutla kar yağışını bekliyor. Gümüşkayak Tesisi sahibi Mehmet Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zigana'da on yıldır tesis işlettiğini belirterek, ''Bu seneki kış gibi bir kış yaşamadım. Kar, bizim için berekettir, hareketliliktir, turizmdir. Ocak ayı çıkacak ama 2 bin 100 rakımlı zirvede 5 santimetre kar ya var, ya yok'' dedi. Eroğlu, Trabzon, Rize, Artvin ve Giresun'dan her gün onlarca kişinin tesisi telefonla arayarak, dağda kar olup olmadığını sorduklarını ifade ederek, ''Herkes kar olmamasına şaşırıyor. Elbette bizim de olmayan şeye 'var' deme durumumuz yok'' diye konuştu. -''ŞU ANDA ÇOK DURGUN BİR SEZON YAŞIYORUZ''- Geçen yıl kayak pistinin yerinin değiştirildiğini anlatan Eroğlu, şunları söyledi: ''Sağlıklı pist yapıldı. Pist alanının çevresine 1 metre yüksekliğinde setler kurarak yağan karın rüzgar ve fırtınadan serpilmemesini önlemek istedik. Ancak kar yağmayınca bu emeğimiz de boşa gitti. Gümüşhane Valiliğince alınan kar ezme makinesi tesisimizin önünde duruyor. Kar olmayınca kontağı bile açılmadı. Kayak odamızda 150 takım kayak ile diğer tüm malzemelerimiz mevcut ama bu kış bir takım kayak malzemesi bile çıkmadı.'' Eroğlu, 2009-2010 kış sezonunda Zigana'ya yaklaşık 4 bin kişinin geldiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti: ''Ancak bu yıl kar olmayınca gelen olmadı. Sadece telefon açıp soruyorlar. Dağcılar kamp kurmak için geliyorlar ma kar olmayınca bir iki gün kalıp onlar da dönüyor. Benim gibi Zigana'daki diğer tesis sahipleri de kar bekliyor. Kar olunca tesislerimiz doluyor. Kar bekliyoruz. Bir aylık da olsa kar yağması halinde insanların Zigana'ya akın edeceklerini biliyoruz, şu anda çok durgun bir sezon yaşıyoruz.'' (İŞ-ÖZ-TY-HMD)