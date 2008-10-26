Karadenizde santral inşaatları turizme tehdit

Rize'nin İkizdere Vadisi'nde çevrecilerin tepkisi ve hukuksal mücadeleye rağmen yapımı hızla süren hidroelektrik santralleri (HES) bölgedeki yatırımları da tehdit etmeye başladı.



İkizdere'de 20 milyon YTL'lik harcamayla yaptırılan termal kaplıca merkezinin sahipleri, HES'lerin sıcak su kaynağına zarar vereceği iddiasıyla projenin iptali için Rize İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Rize Valiliği de DSİ ve MTA'dan yeniden rapor istedi.



İkizdere Vadisi'nde içeriğindeki 4600 mineral ile dünyanın en kaliteli 5 kaplıca suyu arasında gösterilen sıcak su kaynağı üzerine işadamı Cemil Ekşi tarafından bir süre önce 20 milyon YTL'lik yatırımla kaplıca tesisi ve termal otel yapıldı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan tesis, bölgede yapımı planlanan hidroelektrik santrallerinin tehdidi altına girdi. Tesisin çevresinde yapılması gündemde olan Selin-1 ve Selin-2 HES projelerinde, yapılacak sondaj ve açılacak tüneller sebebiyle sıcak su kaynağının zarar göreceği ve yeryüzeyine çıkış noktasının değişeceği iddia edildi. İddialar üzerine Ekşi ailesi HES projelerinin iptali istemiyle Rize İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Rize Valiliği de, Devlet Su İşleri (DSİ) ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) nezdinde bölgede yeniden inceleme yapılarak HES'lerin sıcak su kaynağına zarar verip vermeyeceği yönünde rapor hazırlanmasını istedi.



'Yatırımımız heba olur'



Ridos Termal Kaplıca Merkezi'nin ortaklarından Kasım Ekşi, MTA'nın `Bu alanda herhangi bir yerleşim, sanayi kuruluşu veya tarım yapılamaz' yönünde raporu bulunmasına rağmen, çevrede iki HES projesine onay verildiğini belirterek şöyle dedi:



``Yapılacak HES inşaatları sırasında açılacak tüneller ve yapılacak patlatmalar sıcak su kaynağının yüzeye çıktığı damarları zedeler, ortaya vahim bir durum çıkar. Sıcak su kaybolur gider. Su yüzeye çok farklı bir yerden çıkar. Böyle olması halinde de bu turizm yatırımı heba olur. Biz HES projelerinin iptali için dava açtık. Yasal mücadelemizi sürdürüyoruz.''



'Devletin turizmde menfaati var'



Rize Valisi Kasım Esen ise, kaplıca merkezinin çevresinde yapılacak HES'lerin kaplıca kaynağına zarar vermemesi için Valilik olarak DSİ ve MTA nezdinde girişimlerde bulunduklarını kaydederek şunları söyledi:



``Burada yapılması planlanan HES projeleri sırasında yapılacak sondaj ve dinamitle patlatmalar sonrası sıcak su kaynağı kaybolma riski taşıyor. Biz DSİ ve MTA'dan bölgede yeniden etüt yapmalarını istedik. Hazırlanacak raporlar sonrası durumu değerlendireceğiz. Burada devletin üretilecek enerjide menfaati olduğu gibi, verilecek turizm faaliyetinde de menfaati söz konusudur. Bu iki dengeyi hassas terazide tartmamız lazım.''



72 derece sıcak su



İkizdere ilçe merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Ilıca köyünde yer alan kaplıca tesisi inşaatı 2006 yılında başladı. 360 yatak kapasiteli otelde, fizik tedavi merkezi, erkek ve bayan kuaför salonları, 3 restoran, toplantı salonları ile 3 kapalı 1 açık kaplıca havuzu ile 18 özel banyo bulunuyor. Tesiste ayrıca 5 villa ile 20 apart daire yer alıyor. Yerin 268 metre altından çıkan ve 72 derece sıcaklığa sahip kaplıca suyu barındırdığı 4600 mineralle dünyanın en iyi 5 kaplıca suyu arasında gösteriliyor. Yapılan araştırmalarda kaplıca suyunun sinir, eklem, cilt, romatizma gibi hastalıklara iyi geldiği belirtiliyor.



Termal kaplıca merkezinde yer alan açık sıcak su havuzlarına giren vatandaşlar bir yandan doğayı seyrediyor diğer yandan sıcak suda şifa arıyor. Havanın büyük oranda yağışlı ve sisli olduğu bölgede yağan sağanak yağmur altında havuzda yüzen vatandaşlar, yağmura alışık olduklarını belirterek, açık havada sıcak su havuzunun keyif verici olduğunu söyledi.

