Karadeniz’de Rus askeri keşif gemisi battı

Togo bandıralı "Youzarsif H” adlı yük gemisi, Karadeniz Kilyos açıklarında "Liman” adlı Rus askeri keşif gemisiyle çarpıştı. Kilyos'un 18 mil açığında meydana gelen kazaya yoğun sisin neden olduğu belirtiliyor.
Türk sahil güvenlik yetkililerinin verdiği bilgilere göre Rus gemisinde bulunan 78 kişilik askeri mürettebatın tamamı tahliye edildi.
GAC gemicilik işletmesinden alınan bilgilere göre kaza sonrasında Rusya'ya ait geminin battığı belirtiliyor.
Togo bandıralı canlı hayvan taşıyan yük gemisinin durumu henüz bilinmiyor.
Kaza sonrası Başbakan Binali Yıldırım Rus mevkidaşı Dimitri Medvedev ile bir telefon görüşmesi yaparak üzüntülerini dile getirdi.
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Reuters/EC/GA