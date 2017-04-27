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Dünya
Deutsche Welle

Karadeniz’de Rus askeri keşif gemisi battı

Karadeniz’de Togo bandıralı bir yük gemisiyle bir Rus askeri keşif gemisi çarpıştı. Rus gemisindeki 78 kişilik mürettebat kurtarılırken geminin battığı bildiriliyor.

27 Nisan 2017 18:49

Togo bandıralı "Youzarsif H” adlı yük gemisi, Karadeniz Kilyos açıklarında "Liman” adlı Rus askeri keşif gemisiyle çarpıştı. Kilyos'un 18 mil açığında meydana gelen kazaya yoğun sisin neden olduğu belirtiliyor.

Türk sahil güvenlik yetkililerinin verdiği bilgilere göre Rus gemisinde bulunan 78 kişilik askeri mürettebatın tamamı tahliye edildi.

GAC gemicilik işletmesinden alınan bilgilere göre kaza sonrasında Rusya'ya ait geminin battığı belirtiliyor.

Togo bandıralı canlı hayvan taşıyan yük gemisinin durumu henüz bilinmiyor.

Kaza sonrası Başbakan Binali Yıldırım Rus mevkidaşı Dimitri Medvedev ile bir telefon görüşmesi yaparak üzüntülerini dile getirdi.

©Deutsche Welle Türkçe

Reuters/EC/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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