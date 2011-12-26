Karadeniz'de petrol ve gaz bulunamadı

T24 - TPAO ile Karadeniz'de yürütülen petrol ve doğalgaz arama çalışmalarını sonlandıran ''Deepwater Champion'' Romanya'ya hareket edecek.



Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Kastamonu-1 kuyusunun ardından Sürmene-1 kuyusunda da petrol veya doğalgaz bulgusuna ulaşamayınca Karadeniz'deki sondaj çalışmalarını sonlandırdı.



Karadeniz'deki petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına katılan ABD'nin Exxon Mobil şirketine ait dünyanın en modern petrol arama gemilerinden biri olan ''Deepwater Champion (Derin Deniz Şampiyonu)'' Türk karasularından ayrılmak üzere İnebolu'ya geldi.



Gümrük işlemlerinin yapılması için iki gün önce İnebolu açıklarında demirleyen sondaj gemisi bugün sabah İnebolu Limanı deniz sahasına girdi. Sahile 1 mil yaklaşan geminin gümrük işlemlerinin Sinop Gümrük Başmüdürlüğü'nden gelen 4 kişilik mobil gümrük ve muhafaza ekipleri tarafından gerçekleştirileceği belirtildi.



Exxon Mobil'in Güney Kore'deki tersanelerde yaptırdığı dev sondaj gemisinin, İnebolu Limanı'ndaki gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından yeni petrol arama faaliyetleri için Romanya'ya hareket edeceği öğrenildi.



Karadeniz'deki sondaj çalışmalarının ikmal kapısı olarak kullanılan İnebolu Limanı'ndaki iskelede bulunan sondaj boruları römorkorlerle gemiye taşındı. İnebolu Limanı deniz sahasına giriş yapan dev gemiyi gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İnebolu ve Sürmene'de petrol çıkmadı



Mart ayında Türkiye'ye gelen ''Deepwater Champion'' Nisan ayında İnebolu'nun 120 mil açığında petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına başlamıştı. Su derinliği 3 bin 48 metre olan denizlerde toplam 12 bin 190 metreye kadar sondaj yapabilen gemi, İnebolu açıklarındaki Kastamonu-1 kuyusundan petrol ve doğalgaz çıkmaması üzerine TPAO tarafından Ekim ayında Sürmene-1 kuyusuna yönlendirilmişti.



Sürmene-1 kuyusunda 5 bin 648 metreye kadar inilen sondaj çalışmalarında olumlu sonuca rastlanılmaması üzerine arama çalışmaları sonlandırıldı.



Öte yandan, TPAO'nun Exxon Mobil ile Karadeniz'de yürüttüğü petrol ve doğalgaz arama çalışmasının sona ermesi üzerine malzeme deposu olarak kullanılan İnebolu Limanı'ndaki iskelelerin tahliyesine de başlandığı kaydedildi.





