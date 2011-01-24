Karadeniz'de petrol aramaya Mart'ta başlanıyor

T24 - Dünyanın en modern petrol arama gemisi Karadeniz'e gelmek için yola çıktı. Mart sonunda Kastamonu açıklarında 6 bin 500 metrelik sondaj başlıyor.



ABD'li enerji firması Exxon Mobil tarafından özel olarak yaptırılan ve dünyanın en modern petrol arama gemilerinden biri olarak gösterilen Deepwater Champion-Derin Deniz Şampiyonu, Karadeniz'e gelmek için yola çıktı.

Güney Kore'deki tersanelerde yaptırılan Deepwater Champion şu anda Güney Afrika Cape Town kentine kadar ulaştı, geminin Mart ayının ilk yarısında Türkiye'de Bandırma'ya ulaşması bekleniyor. Mart sonu veya Nisan başında ise Kastamonu açıklarında sondaja başlanacak.

Ortalama su derinliğinin 2 bin metre olduğu Karadeniz'de hedef derinlik 3 bin 500 metre ile 4 bin 500 metre arasında. Toplam sondaj 6 bin-6 bin 500 metreyi bulacak.

Deepwater Champion, su derinliği 3 bin 600 metre olan derin denizlerde, yaklaşık 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapma yeteneğine sahip bulunuyor. Gemi altıncı nesil bir sondaj gemisi olarak ifade ediliyor.

Geminin bir diğer özelliği de iki tane sondaj sisteminin bulunması. Bunlardan biriyle sondaj yapılırken, ötekiyle aynı anda üretim yapılabiliyor. Bu da diğer sondaj gemilerine göre işlerin yapılma süresini kısaltıyor. Örneğin normalde 90 günde yapılabilen bir sondajı bu gemiyle 50 günde yapabilmek mümkün hale geliyor.

Geminin Marmara boğazındaki köprülerin altından kolayca geçebilmesi için kulenin iki adet sökülebilir bölümü de bulunuyor. Çift gövdeli gemi, açık denizlerde 9 metre yükseklikteki dalgalar karşısında ve saatte 110 kilometre hızındaki rüzgarda dahi, uydu bağlantısı ile pozisyonunu otomatik olarak koruyabiliyor.



Karadeniz'de iki kuyu açılacak

Yapılan anlaşma çerçevesinde Exxon Mobil'in Karadeniz'de iki adet kuyu açma mükellefiyeti bulunuyor. Kuyulardan ilki Kastamonu açıklarında açılacak.

Dünyadaki en modern petrol arama gemisi ilk aramasını Türkiye'de yapacak. Karadeniz'deki ortalama sondaj maliyeti 200 milyon dolar, Exxon Mobil'le yapılan anlaşmaya göre bütün arama masraflarını şirket karşılayacak. İki arama sondajının da yine bütün masrafları şirkete ait olacak. Aramalarda petrol bulunursa bu sefer yatırımlara Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı da (TPAO) katılacak. Exxon Mobil, yaptığı harcamaları bir üretim olması durumunda petrolün bir kısmından geri alacak.



