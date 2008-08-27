Karadeniz'de 'küresel ısınma'

>> ANALİZ: KKTC'yi tanımayan Ruslar'dan çifte standart



Rusya Genelkurmay Başkan Yardımcısı General Anatoliy Novogitsın, gelişmelerden kaygı duyduklarını söyledi ve NATO gemilerinin Gürcistan’a insani yardım taşıdığı açıklamalarına inanmadıklarını belirterek, ”Bütün o çocuk bezlerini her pazarda satın almak mümkün. Çocuk bezini savaş gemileriyle taşımanın anlamı nedir?” diye sordu.Novogitsın, Karadeniz’deki NATO savaş gemilerinin sayısının çok kısa süre sonra 18’e ulaşacağını belirterek, ”Amerikan gemilerinde 2 bin 500 kilometre menzilli füzeler bile var. Bütün bu gemilerin insani yardım taşıdığına inanmak güç” dedi. Rus komutan önceki günkü açıklamasında, bölgede dört Türk savaş gemisinin de bulunduğunu söylemişti.Gelişmelerin ardından Rusya’nın Karadeniz donanmasının amiral gemisi olan Moskova kruvazörü Sivastopol üssünden denize açıldı. Rus yetkililer geminin Karadeniz’in doğu sularında kısa süreli bir tabikat yapacağını açıkladı.Rusya Devlet Başkanı Medvedev, “ABD'nin Çek Cumhuriyeti ve Polonya'da kurmaya hazırlandığı füze kalkanı projesine askeri yanıt verebileceklerini” bildirdi. Rus RİA-Novosti ajansının kaydettiğine göre, Medvedev, “ABD'nin Avrupa'nın ortasında Rus sınırına yakın yerde füzesavar sistemi kurmasına karşı elbette gerekli askeri yanıtı verebiliriz. Bu (proje), ek gerginlikler yaratacaktır” dedi.Medvedev'in Batı devletlerine karşı son çıkışı, Gürcistan yüzünden gerilen ortamda ayrı önem taşıyor. Medvedev'in bugün Rus parlamentosunun tavsiye kararını onaylayarak Gürcistan'da Abhazya ve Güney Osetya devletlerinin bağımsızlıklarının Rusya tarafından resmen tanındığını dünyaya ilan etmesi, NATO ve ABD'ye bağlı Avrupa devletleriyle yeni gerginlik meydana getirdi.Bu arada, Ankara’da temaslarda bulunan ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’nin Cumhuriyetçi üyelerinden Richard Lugar, dün Dışişleri Bakanı Ali Babacan’la görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından önerilen “Kafkas İttifakı” projesinin, ABD’ye danışılmadan açıklandığını sölyledi. Lugar, öneriyle ilgili tartışmaların Rusya’nın bölgeden çekilene kadar ertelenmesi gerektiğini savundu.