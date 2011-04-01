-KARADENİZ'DE İSTİLACI BALIK TEHDİDİ SİNOP (A.A) - 01.04.2011 - Su ürünleri araştırmacıları, Karadeniz'de yaptıkları çalışmalarda 10 çeşit istilacı balık türünün varlığını tespit etti. Çin ve Doğu Asya'dan insan eli ya da doğal yollarla geldiği tespit edilen istilacı balık türleri, Karadeniz'deki yerli balıkların yaşamlarını tehdit ediyor. Yerli balıkların yumurta ve larvalarını yiyen bu istilacı balıklar, bulundukları sularda yaşamı hızla yok ediyor. Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Yakup Erdem ve Yrd. Doç. Dr. Öztekin Yardım, Sinop ili sınırları içindeki, göl, gölet ve barajlarda yaptıkları çalışmada 10 çeşit istilacı balık türü tespit ettiklerini söylediler. Avlama Teknolojisi ana bilim dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yakup Erdem, tespit edilen istilacı balık türlerinin insan eliyle ya da doğal yollarla Karadeniz'e gelmiş olabileceğini belirtti. Bu istilacı türlerin ülkemizin doğal zenginliği olan yerli balık türlerini tehdit etmekte olduğunu ifade eden Erdem, şunları kaydetti: ''Tespit edilen türler arasında halk arasında 'Havuz Balığı' ya da 'İsrail sazanı', çizgili sazan (Pseudorasbora parva) ve bir tür kaya balığı olan 'Neogobius Melanostomus' gibi türler de var. Bu türler sinsice gölleri istila ediyor. İstilacı balıklar göllerde yapılan ticari balık avcılığını da baltalamaktadır. Bazı yerli balıkların yumurta ve larvalarını da yiyen bu balıklar onları hızla yok etmektedir. İstilacı kaya balığının da bazı hastalıkların konakçısı olduğu bilinmektedir. Elde ettiğimiz en ilginç bulgulardan birisi, 1000 metrenin üzerinde rakıma sahip olan Akgöl'de çizgili sazana rastlanmasıdır. Çin ve Doğu Asya kökenli olan bu tür ilk defa yurdumuzda 2000'li yılların başında Trakya'da görüldü ve hızlı bir şekilde yayıldı. İstilacı balıkların verdiği zararların önüne geçilmesi şarttır.''