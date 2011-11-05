-Karadeniz'de istavrit bolluğu ZONGULDAK (A.A) - 05.11.2011 - Zonguldak'ta, 15 ton istavrit avlayan balıkçı teknesinde 6-7 kiloluk torbalarda 5 liradan satılan balık ilgi gördü. Zonguldak Limanında, balıkçı teknesinde istavritin ucuza satıldığını duyan vatandaşların yanı sıra balık satıcıları, torba ve kasayla balık satın aldı. Balıkçı Ahmet Küçük, Karadeniz'de hamsi ve istavrit bolluğu yaşandığını, Kozlu beldesi açıklarında yaklaşık 15 ton avladıkları balığın yarısının kısa sürede tükendiğini söyledi. İstavrit torbalarının ağırlığının 6-7 kilogram geldiğini anlatan Küçük, şöyle dedi: ''Tezgahlarda istavritin kilogramı 7,5 lira civarında satılıyor. Teknemizdeki balıkların kilogramı ise 80 kuruşa denk geliyor. Ucuz fiyata satılan balıklarla dar gelirlinin yüzünü güldürüyoruz. Limanda tekne içinde sattığımız istavriti vatandaşlar torba torba, bazıları da kasa kasa satın alıyor. Teknemizin önünde çok sayıda kişi sıra bekliyor. İki gün önce de 10 ton hamsi avlamıştık. Vatandaşlara ucuza balık satmayı sürdüreceğiz.'' Vatandaşlar da av sezonu başlamasının ardından son bir haftadır ucuz balık yediklerini kaydetti.