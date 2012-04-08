Karadeniz'de golsüz kapanış

Spor Toto Süper Lig'de normal sezonun son haftasında Trabzonspor, Orduspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Bordo-mavili ekip, 34 haftalık maratonu 56 puanla 3. sırada tamamladı.

Mücadele 0-0 sona ererken, son 3 maçını kazanamayan Trabzonspor, üst üste 4. beraberliğini elde etti. Bordo-mavili ekip, ligin normal sezonunu 56 puanla üçüncü sırada noktaladı.

Son 5 maçında 12 puan kaybeden Orduspor'un puan kaybı son hafta da devam etti. İddiası bulunmayan Ordu ekibi, 34. haftalık normal lig maratonunu 41 puanla 13. sırada tamamladı.

Havanın güzel olmasıyla Ordu'da taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşmaya Orduspor etkili başlarken, kanatlardan Trabzonspor kalesinde etkili olmaya çalıştı.

reklamTopa daha çok sahip olan ev sahibi takım, savunmayı aşamazken, oyunu dengeleyen Trabzonspor, Orduspor kalesinde tehlike yarattı. Karşılaşmanın 34. dakikasında Celustka'nın ortasında arka direkte topa iyi yükselen Volkan Şen'in vuruşunda top az farkla auta gitti.

Ataklarını sıklaştıran konuk takım, 43. dakikada ikinci kez etkili geldi. Halil'in ceza sahası içindeki Burak'a pasında, Orduspor defansı araya girerek mutlak bir tehlikeyi önledi. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Mücadelenin 62. dakikasında Orduspor, Trabzon karşısında gole çok yaklaştı. Ara pasta ceza alanı içerisinde topla buluşan İrfan Başaran'ın çektiği şutta kaleci Tolga Zengin gole izin vermedi.

Bu tehlikeli ataktan 5 dakika sonra Trabzonspor, direğe takıldı. Serkan'ın ara pasında Burak Yılmaz'ın ceza alanı içerisinde vurduğu top direkten oyun alanına geri döndü.

Kalan dakikalarda başka pozisyon olmazken, mücadele başladığı skorla sona erdi.