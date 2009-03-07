Karadeniz'de gemiler battı

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MAÇTAN DAKİKALAR



İKİNCİ YARI

Turkcell Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, Konyaspor'u Hüseyin Avni Aker Stadı'nda ağırladı.Maçın son bölümünde kontrataklarla ileri çıkan Konyaspor, 84. dakikada Kratochvil ile bulduğu golle güçlü rakibini deplasmanda 1-0'lık sonuçla geçmeyi bildi.Karşılaşmanın ilk devresinde Konyaspor kalesinde Gökhan ve Yattara ile etkili olan Trabzonsor, kaleci Oğuzhan'ı geçmeyi başaramadı.Konuk ekip Konyaspor da Veysel ve Cihan'la yakaladığı pozisyonları gole çevirmeyi başaramayınca ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.Zirve yarışında önemli bir yara daha almamak için ikinci yarıda daha baskılı bir oyun sergileyen Trabzonspor, net gol pozisyonları yakalamasına karşın topu filelerle buluşturamadı.Kendi sahasından hızlı çıkarak rakip kalede etkili olmaya çalışan Konyaspor, 84. dakikada Kratochvil'in kaydettiği golle deplasmanda 1-0 öne geçti.Kalan sürede başka gol olmazken, Konyaspor sahadan 1-0'lık sonuçla galip ayrılan taraf oldu.Bu sonuçla şampiyonluk yarışında büyük yara alan Trabzonspor 45 puanda kalırken, maçı kazanmayı başaran yeşil beyazlılar puanını 27'ye yükseltti.Hüseyin Avni AkerAytekin Durmaz, Erhan Sönmez, Mustafa SönmezSylva, Song, Egemen, Tayfun, Giray, Hüseyin, Selçuk, Colman, Yattara, Umut, GökhanOğuzhan, Ömer, Kratochvil, Miloş, Zafer, Cihan, Ayman, Bülent, Celaleddin, Veysel, SerhatDk. 43 Ayman (Konyaspor)Dk. 84 Kratochvil (Konyaspor)Turkcell Süper Lig'de Trabzonspor ile Konyaspor arasındaki maçın ilk yarısı, 0-0 berabere tamamlandı.18. dakikada orta sahada Selçuk'un ileriye atmak istediği top, Serhat'a çarparak Veysel'in önünde kaldı. Bu futbolcunun Song'u geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.22. dakikada Yattara'nın sağ kanattan yaptığı ortada, Gökhan ceza alanı içinde topa gelişine sert vurdu. Meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.33. dakikada Selçuk'un pasında ceza sahası önünde topla buluşan Yattara'nın yerden vuruşunda, kaleci Oğuzhan meşin yuvarlağa sahip oldu.36. dakikada Yattara'nın kullandığı taç atışında ceza alanında topla buluşan Selçuk, meşin yuvarlağı havalandırdı. İyi yükselen Egemen'in kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.40. dakikada sağ kanattan Tayfun'un ceza alanına ortasında topu önünde bulan Gökhan, Konyasporlu defans oyuncularını da geçerek sert bir vuruş yaptı. Kaleci Oğuzhan, üzerine gelen meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.42. dakikada Trabzonspor ceza sahasına gönderilen ortada Veysel kafayla topu daha geride bulunan Cihan'a indirdi. Bu futbolcunun plase vuruşunda meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.43. dakikada Yattara'nın sağdan ceza sahasına ortasında, iyi yükselen Umut kafayı vurdu. Kaleci Oğuzhan iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.44. dakikada sağ kanattan Yattara ile verkaç yaparak çizgiye kadar inen Tayfun'un ceza sahasına ortasında, Gökhan topa ayak koydu. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.47. dakikada Bülent'in sol kanattan kullandığı korner atışında topu indiren Veysel, dönerek vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kaleci Sylva'nın kucağında kaldı.50. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest atışı kullanan Selçuk, topu ceza alanına ortaladı. Defans oyuncularından seken meşin yuvarlağı Gökhan kontrol ederek şutunu çekti. Kaleci Oğuzhan'dan dönen topu defans uzaklaştırdı.56. dakikada Umut'un pasında ceza alanının önünde topla buluşan Yattara'nın sert şutunda, kaleci Oğuzhan meşin yuvarlağı kornere çeldi. Korner atışını kullanan Yattara, topu yerden ceza alanına gönderdi. Selçuk'un vuruşunda Oğuzhan iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.57. dakikada sol kanattan çalımlarla ceza alanına kadar sokulan Colman, pasını Gökhan'a aktardı. Bu futbolcunun sert şutunda, kaleci Oğuzhan yatarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.60. dakikada ceza sahasının önünde kazanılan serbest vuruşu Selçuk kullandı. Tayfun, barajdan dönerek önünde kalan topu tekrar ceza alanına gönderdi. İyi yükselen Egemen'in kafa vuruşunda kaleci Oğuzhan meşin yuvarlağı kontrol etti.61. dakikada sağ kanattan Bülent'in ceza alanına ortasında topla buluşan Serhat şutunu çekti. Bordo-mavili defans oyuncularına da çarpan meşin yuvarlağı kaleci Sylva kontrol etti.70. dakikada Zafer'in sağ kanattan ortasında ceza sahası önünde topla buluşan Serhat, defans oyuncularını da geçerek vuruşunu yaptı. Kaleci Sylva meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.81. dakikada Yattara'nın korner atışında ceza alanında oluşan karambolde top Umut'un önünde kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Oğuzhan'da kaldı.84. dakikada Konyaspor'un kazandığı korner atışını sol kanattan kullanan Poljac, topu ceza alanına gönderdi. Arka direkte meşin yuvarlağa ayak koyan Kratochvil topu filelerle buluşturdu: 0-1.86. dakikada Gökhan'dan aldığı pasla defans oyuncularını çalımlayarak ceza alanına giren Yattara, şutunu çekti. Kaleci Oğuzhan, meşin yuvarlağı kornere çeldi.Karşılaşma, konuk ekip Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.