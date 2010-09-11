-KARADENİZ'DE ''FORMULAZ'' RİZE (A.A) - 11.09.2010 - Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde, Formula 1'den esinlenilerek yörede ''Formulaz'' olarak adlandırılan ''2. Tahta Araba Şenliği'' yapıldı. Beldenin Selamet Tepesi mevkisinde bu yıl ikincisi yapılan şenlikte, katılımcılar, oturağından tekerleklerine kadar tamamı tahtadan yapılan arabalarla yarıştı. Katılımcıların yaşının 18'in üzerinde olması gereken yarışa 53 kişi katıldı. Yarış öncesi tahta arabalar, araç muayenesi ve bakım onarım istasyonlarından geçirildi. Tunca grup yolundaki bin 700 metrelik etapta, katılımcılar altışarlı gruplar halinde yarıştı. Her grupta ilk 2'ye giren yarışmacılar çeyrek final, ardından yarı final ve finalde mücadele etti. Bazı yarışmacılar, arabalarının tekerleği veya diğer aksamlarının bozulması nedeniyle yarışmayı yarıda bırakmak zorunda kaldı. Yarışmada, Recep Çakır birinciliği, Muhammet Çakırusta ikinciliği ve Murat Çakır ise üçüncülüğü elde etti. Tunca Belediye Başkanı Ahmet Topal, bu yıl ikincisini düzenledikleri şenliğe katılımın oldukça iyi olduğunu, belediye olarak şenliğin gelenekselleştirilmesi için hiçbir çalışmadan kaçmayacaklarını ifade etti.