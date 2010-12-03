Karadeniz'de 'fırtına' dinmiyor

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Spor Toto Süper Lig lideri Trabzonspor, 15. haftanın açılış karşılaşmasında Bucaspor'u Umut ve Colman'ın penaltıdan attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Bordo-mavililer bu sonuçla liderliğini sürdürdü.'Karadeniz Fırtınası' maça da fırtına gibi başladı. Henüz dakikalar 6'yı gösterirken Umut Bulut, Trabzonspor formasıyla 61. golüne imzasını attı ve bordo-mavilileri 1-0 öne geçirdi. Yattara'nın güzel ortasına yatarak kafa vuran Umut, topu ağlara yolladı.İlk dakikalar da gelen Trabzonspor baskısını kıran Bucaspor, Mendy ile etkili geldi. Mendy soldan getirdiği topla Musa'yı buluşturmak istedi. Kale sahası içinde Musa'dan önce kaleci Onur yüzde yüzlük bir gol pozisyonuna engel oldu.25. dakikada Selçuk İnan, 35 metreden kaleyi denedi. Ancak kaleci Atilla bu kez başarılıydı. Trabzonspor ikinci gol için baskısını iyice artırdı.28. dakikada Musa soldan çok etkili geldi. Ortasında top, müsait durumdaki Manucho'yu aştı.Jaja, 31. dakikada o bilindik şutlarından birisini yolladı Bucaspor kalesine. Top, az farkla auta gitti.İlk devrenin son bölümlerinde Trabzonspor'un, rakip kaledeki baskısı giderek düştü. Konuk ekip Bucaspor, daha rahat bir oyun oynamaya başladı.45. dakikada Bucaspor beraberlik golüne çok yaklaştı. Ceza sahası içinde topla buluşan Manucho, vurmak üzereyken araya Serkan girdi.Maçın ilk devresi Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.Bordo-mavili takım ikinci yarıya etkili başladı. Colman, sağ kanattan Serkan'ı kaçırdı. Serkan'ın etkili ortasına kimse dokunamadı ve Trabzonspor mutlak bir golden oldu.64. dakikada Yattara'nın çıkıp Ceyhun'un oyuna girmesiyle Trabzonspor orta sahası daha etkili olmaya başladı.76. dakikaya gelindiğinde ise Trabzonspor Engin'in, İbrahim tarafından düşürülmesi ile penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan Arjantinli Colman kaleciyi ve topu ayrı köşelere yolladı. Trabzonspor bu golle farkı ikiye çıkardı ve tek farklı devam eden maçta rahat bir nefes aldı.Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve lider Trabzonspor, zaman zaman zorlandığı karşılaşmada Bucaspor'u Umut ve Colman'ın golleriyle 2-0 mağlup edip Spor Toto Süper Lig'deki liderliğini devam ettirdi.