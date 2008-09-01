Karadeniz'de dalgalar kabardı bir kere

Genellikle Bordo-Mavililerin yenilgileriyle kabaran Karadeniz, bu sezon başında üst üste gelen iki galibiyetle kabarıyor. Takımda hedef lige verilen aranın ardından oynanacak maçta yarıştaki en önemli rakiplerden Beşiktaş’ı Avni Aker’den eli boş göndermek ve ‘üçte üç’ yapmak



Kuşkusuz her sezon gibi, bu sezon da tüm taraftarlar öncelikle kendi takımlarının nasıl bir performans sergileyeceğini merak ediyor. Ama bu kez, diğer takımları destekleyenlerin bile merakını uyandırmayı başaran bir ekip daha var, Trabzonspor. Bordo-Mavililer, yaptıkları sayısız transferle Ersun Yanal yönetiminde sezona iddialı başladılar.



Camianın yapısını da düşündüğümüzde ilk haftalarda alınacak başarısız sonuçlar tüm büyünün bozulmasına neden olabilirdi. Ama korkulan gerçekleşmedi ve Trabzonspor iki haftada altı puan toplamayı başardı. Takım, oynadığı güzel futbolla da geleceğe dair olumlu sinyaller verdi.



Ligin ilk haftasında sahasında Ankaraspor’u 2-0, ikinci haftasında ise deplasmanda Ankaragücü’nü 2-1 yenerek altı puan elde eden Bordo-Mavililer, son dört yılın en iyi başlangıcını yaptı. Son yıllarda aldığı sonuçlarla sıkıntılar yaşayan Karadeniz ekibi, bu yıl yaptığı başlangıç ile de ligdeki hedefleri doğrultusunda umut verdi.



Son olarak 2004-2005 sezonuna Kayserispor ve Sebatspor galibiyetiyle başlayan Karadeniz ekibi 2005-2006’da iki maçta dört, 2006-2007’de iki maçta bir, geçen sezon ise iki maçta üç puan toplayabilmişti.



Yattara: Oynamak istiyorum



Lige yapılan iyi başlangıcın yanısıra, Ankaragücü maçında sakatlık geçiren Yattara’nın Beşiktaş karşılaşmasına yetişebileceğinin açıklanması da camiada moralleri yükseltti. Kulüp menajeri Caner Çuvalcıoğlu, Yattara’nın MR’ının çekildiğini belirterek, “Beşiktaş maçına doktorlarımız Yattara’yı yetiştirmeye çalışacak. Sakatlığının çok ciddi bir boyutta olmaması sevindirici” dedi.



Yattara da yaptığı açıklamada en büyük hayalinin Trabzonspor ile şampiyonluk yaşamak olduğunu yineleyerek, Beşiktaş maçında sahada olmak istediğini söyledi.



Isaac konusuna da değinen menajer Çuvalcıoğlu, Pekin Olimpiyat Oyunları nedeniyle ülkesi Nijerya’nın milli takım kampında bulunan ve Trabzonspor ile Ankara’da sözleşme imzaladıktan sonra Trabzon’a hiç gelemeyen Isaac Promise’nin bu hafta Trabzon’da olacağını kaydederek, “Salı günü Beşiktaş maçının hazırlıklarına başlayacağız. Isaac de bu hafta hazırlıklarda yer alacak. Isaac’ın lisans işlemlerini yapmıştık. Teknik heyetin görev vermesi halinde bu maçta görev alabilecek durumdadır” diye konuştu. Hatırlatalım, Isaac’li Nijerya, Oyunlar’da gümüş madalya alarak büyük bir başarı yaşamıştı.



Sylva’dan FIFA’ya mektup



Transferi yılan hikâyesine dönen Senegalli kaleci Tony Sylva, FIFA’ya bir mektup yazarak yeni sezonda Trabzonspor’da oynamak istediğini söyledi. FIFA’nın zaten geçici lisans verme kararı aldığı Sylva’nın bu hamlesi, lisans işlemlerinin hızlanması sonucunu doğurabilir. Öte yandan bu arada Genel Sayman Mahmut Aksu’da bir yandan Tony Sylva’nın bonservisini FIFA’lık olmadan almak için Lille kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor.

