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Karadeniz'de bir haftada 11 yunus karaya vurdu

Aç kalan yunusların avlanmak için kıyıya geldikleri sırada kayalara çarpmaları sonucu öldükleri sanılıyor

11 Nisan 2018 18:42

Trabzon ve Samsun’da bir haftada 11 yunus karaya vurdu.

Samsun’da Adnan Menderes Bulvarı’nda sahilde yürüyenler yunusu fark edince polisi aradı.

Diken'de yer alan habere göre, olay yerine zabıta ve deniz polisi gönderildi. Yunusun farklı bölgelerinden yaralandığı bildirildi. Hayvanın balıkçı ağlarına takılarak ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Trabzon’da sayı 10’a yükseldi

Trabzon’da sahile iki ölü yunusun daha vurmasıyla bir haftada ölen hayvanların sayısı 10’a yükseldi.

İhbar üzerinde Akçaabat ilçesindeki Söğütlü sahiline giden ekipler, yara izlerini tespit edip hayvanı sahilden kaldırdı.

Trabzon Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı yunus ölümleriyle ilgili olarak inceleme başlattı.

Aç kalan yunusların avlanmak için kıyıya geldikleri sırada kayalara çarpmaları sonucu öldükleri sanılıyor.

 

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