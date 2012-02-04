-Karadeniz'de batan kuru yük gemisinden bir ceset çıkarıldı ZONGULDAK (A.A) - 04.02.2012 - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında batan Kamboçya bayraklı ''Vera'' isimli kuru yük gemisinin kayıp 8 personelinden birinin cesedi bulundu. Ereğli'nin bir mil açığında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Işın gemisinin dalgıçları sabah saatlerinden itibaren sürdürdükleri arama çalışmaları sonucunda, 1 denizcinin cesedini gemi içerisinde buldu. Dalgıçlar tarafından su yüzeyine çıkarılan ceset gemiye alındı. Ölen denizcinin kimlik tespiti henüz yapılamadı. Rusya'nın Rostov Limanı'ndan İzmir Nemrut Limanı'na hurda yükü götüren Kamboçya bayraklı, 114 metre boyunda, 13 metre enindeki 2 bin 584 grostonluk ''Vera'' isimli kuru yük gemisi, 31 Ocak'ta Ereğli açıklarında su alarak batmıştı. Geminin 2. ve 3. kaptanı ile kadın aşçısı kurtarılmış, kaptan ve 7 mürettebata ise ulaşılamamıştı.