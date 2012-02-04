T24 LogoT24 Logo
Gündem

Karadeniz'de batan kuru yük gemisinden bir ceset çıkarıldı ZONGULDAK (A.A)

04 Şubat 2012 16:02

-Karadeniz'de batan kuru yük gemisinden bir ceset çıkarıldı ZONGULDAK (A.A) - 04.02.2012 - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında batan Kamboçya bayraklı ''Vera'' isimli kuru yük gemisinin kayıp 8 personelinden birinin cesedi bulundu. Ereğli'nin bir mil açığında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Işın gemisinin dalgıçları sabah saatlerinden itibaren sürdürdükleri arama çalışmaları sonucunda, 1 denizcinin cesedini gemi içerisinde buldu.  Dalgıçlar tarafından su yüzeyine çıkarılan ceset gemiye alındı. Ölen denizcinin kimlik tespiti henüz yapılamadı. Rusya'nın Rostov Limanı'ndan İzmir Nemrut Limanı'na hurda yükü götüren Kamboçya bayraklı, 114 metre boyunda, 13 metre enindeki 2 bin 584 grostonluk ''Vera'' isimli kuru yük gemisi, 31 Ocak'ta Ereğli açıklarında su alarak batmıştı. Geminin 2. ve 3. kaptanı ile kadın aşçısı kurtarılmış, kaptan ve 7 mürettebata ise ulaşılamamıştı. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24