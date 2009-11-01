Karadeniz'de 5 metrelik dalgalar

Batı Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle Düzce'nin Akçakoca ilçesi kıyılarında dalga boyu 5 metreye ulaşıyor.
Akçakoca'da saatte 75 kilometre hızla esen rüzgar yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Balıkçılar, dalga boyunun yer yer 5 metreye kadar yükselmesi nedeniyle denize açılmayarak barınaklarda fırtınanın dinmesini bekliyor.
Akçakoca Meteoroloji yetkilileri, Batı Karadeniz'de bugün itibariyle fırtınanın etkisini devam ettireceğini belirterek, fırtınanın saatteki hızının zaman zaman 75 ile 90 kilometreyi bulacağını kaydetti.