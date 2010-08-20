Karadeniz'de 2. petrol kuyusu açılıyor

T24- TPAO yüzde 100 kendisine ait Ereğli ruhsat sahasındaki (Yassıhöyük 1) çalışmaları denizin 2 bin 300 metre derinliğinde başlattı.





Zaman'ın haberine göre, kamu şirketi TPAO, petrol arama-sontaj çalışmalarını tek başına yürütüyor. Bölgedeki arama-sontaj çalışmalarını, ilk kuyuyu açan ve günlüğü 1 milyon doları bulan Norveçli Levi Ericson platformu yapıyor. Platformun masraflarını Türkiye Petrolleri tek başına karşılayacak.



TPAO, Karadeniz'deki ilk petrol kuyusunu Brezilyalı Petrobras şirketi ile başlatmıştı. İki şirketin yüzde 50 ortaklık şeklinde Sinop açıklarında şubatta başlattığı çalışmalar kısa bir süre öncesi tamamlandı ve petrol-gaz emaresine rastlanmadı. İlk kuyu için yaklaşık 200 milyon dolar civarında harcama yapıldığı tahmin ediliyor. Anlaşmaya göre ilk kuyudan petrol çıkmaması durumunda masrafları Brezilyalı şirket karşılayacak. Bölgede Petrobras'ın ortağı olarak bulunan Amerikalı Exxon Mobil'in de Karadeniz'e ayrı bir platform getirerek çalışma yapması bekleniyor. Bir diğer Amerikalı şirket Chevron da bölgede tek başına veya TPAO ile ortaklık için nabız yokluyor. Şimdiye kadar Türkiye topraklarının yüzde 20'sinde, denizlerin ise ancak yüzde 1'inde petrol araması yapıldı. Bu sebeple denizlerdeki aramalara büyük umut bağlanıyor.