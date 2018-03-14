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Karadeniz sahil yolu, çöp deposu oldu

Aytekin KALENDER- Adem GÜNGÖR/ARTVİN (DHA) - DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde katı atıkların düzensiz bertaraf edilmesi, gelişi güzel vahşi depolama yöntemlerinin uygulanması uzun bir süredir çözülemeyen çevre sorunu haline geldi

14 Mart 2018 14:36

Aytekin KALENDER- Adem GÜNGÖR/ARTVİN (DHA) - DOĞU Karadeniz Bölgesi\'nde katı atıkların düzensiz bertaraf edilmesi, gelişi güzel vahşi depolama yöntemlerinin uygulanması uzun bir süredir çözülemeyen çevre sorunu haline geldi. Artvin\'in Hopa ve Arhavi ilçelerinde toplanan çöpler, Karadeniz sahil yolu kenarında biriktiriliyor. Örülen duvarla Karadeniz sahil yolundan gelip geçenlerin göremediği çöp birikintilerinden etrafa kötü koku yayılıyor. Çevre halkı, etrafa yayılan kötü kokuya çözüm bulunmasını istedi.
Artvin\'in sahil ilçelerinde katı atık depolama alanlarının olmaması nedeniyle sorun yaşanıyor. Karadeniz kıyısına dökülen çöpler nedeniyle bölgede çevre kirliliği meydana geldi. Arhavi ilçesinde mahalle ve köylerden toplanan çöpler, ilçe girişine 5 kilometre mesafede Karadeniz sahil yolu kenarındaki eski taş ocağının bulunduğu alana depolanıyor. Hopa ilçesinde de benzer durum yaşanıyor. Köy ve mahallelerden toplanan çöpler ilçeye 2 kilometre mesafede yol kenarına dökülüyor. Her iki alanda örülen duvarla Karadeniz sahil yolundan gelip geçenlerin göremediği çöp birikintilerinden etrafa kötü koku yayılıyor.
Çevre halkı, etrafa yayılan kötü kokuya çözüm bulunmasını istedi. Bölgeden araçları ile gelip geçenler ve sahilde yürüyüş yapanlar kokudan rahatsız olduklarını belirterek uygulamadan vazgeçilmesini istedi.
3 YIL ÖNCEKİ SELLE ÇÖP DAĞI OLUŞTU
Artvin’in Hopa ve Arhavi ilçelerinde 3 yıl önce meydana gelen sel ve heyelan sonrası bölgede adeta çöp dağı oluştu. Hopa İlçesi Çamlıkköy ve Fener mevkisi arasındaki dağın arka yamacında oluşturulan vahşi depolama alanına Hopa ve Arhavi\'nin çöpleri yıllarca döküldü. Bölgede yaşanan sel sonrası taşan dereler, çöpleri yamaçtan sahile taşıdı, Karadeniz sahil yolu adeta çöp dağına döndü.

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