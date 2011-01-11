Karadeniz kıyılarında 'Yeni İstanbul' projesi!

T24 - ABD üniversitesinde planlanan 74 milyon metrekarelik projede yeraltı şehirlerinden su kanalıyla ulaşıma ve önemli yapıların Kıble’yi görmesine kadar pek çok ilginç unsur bulunuyor.





Karadeniz kıyılarında 'Yeni İstanbul' isminde 3.4 milyon nüfuslu bir kent kurulacak. Gazetepeort'ta yer alan haber şöyle:



74 kilometrekare, bir diğer deyişle 74 milyon metrekareye kurulacak olan kent, iki yeni limanı, bir havaalanı ve Eminönü'ne bağlanacak su kanalı kadar 13 dünya örneğinin incelenmesi sonucunda projelendirilmesiyle de dikkat çekiyor. Projeyi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki Konut A.Ş.’nin Michigan Üniversitesi’ne sipariş verdiği iddia ediliyor.



Michigan Üniversitesi'nin 'modern islam mimarisi'ni yakından inceleyerek bunu projeye yansıttığı belirtiliyor. Rapordaki ifadelerde, 'Allah'ı yücelten güzel, anıtsal şehirler yaratmak için en son teknolojinin kullanılacağı' ve 'kilit önemdeki su, manzara unsurlarının da dahil edileceği' cümlesine yer veriliyor. Gazeteport.com'da yer alan habere göre, 'Yeni İstanbul', Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın aylar önce dile getirdiği 'çılgın proje.'





Üç ana bölge



Habere göre, Yeni İstanbul, 'merkezi iş alanı', 'göl bölgesi' ve 'deniz kenarı bölgesi' olmak üzere üç ayrı bölgede planlandı. Merkezi iş alanındaki en önemli unsurlardan biri Central Park, Green Park ve Imperial Palace ile yarışacak Atatürk Parkı olacak. Parkın yakınında ise üniversite, lüks konut, şirketler, kafeler, restoranlar, müzeler, konser salonları ve dükkânlar planlandı.



Gökdelenler bölgenin simgelerinden olacak. ‘Göl bölgesi’ ise projenin akciğerleri olarak konumlandırıldı. Gölün etrafındaki yeşil kuşak, yakın çevresinde yapılaşmayı engelleyecek. Geniş bir parklar ve yürüyüş yolları konumlandırılacak.



çüncü bölge olan 'sahil bölgesi', şehrin doğu kıyısında yer alacak. Terk edilmiş maden ocakları ve kayalık bir arazinin olduğu alandaki sokaklar ve bloklar, bu coğrafya göz önüne alınarak doğal yapıya uygun olarak inşa edilecek. Karadeniz'e bakan bu bölge parklar ve ormanların yanı sıra cami ve ortak kullanıma açık önemli yapıların da adresi olacak.





Paris de örnek oldu



Yeni İstanbul’a dünya kentleri de esin kaynağı oldu. Hong Kong'un mal ve hizmetler için önceden ödeme imkânı sunan Octopus Card’ı, Paris'te ise Eyfel Kulesi ve Zafer Takı gibi simgeler bu örnekler arasında. Ticaret merkezi La Defense ve bilim kenti Tsukuba yeni inşa edilen kentler olarak örnek alındı.





YERALTINDA ŞEHİR VE ENERJİ ÜRETEN YAPILAR



Yeni İstanbul'da normal koşullarda metro, pazar yeri, otel ve iletişim merkezi olarak kullanılan alanların acil durumlarda sağlık hizmetleri, iskân ve yardım görevi yürütelecek şekilde tasarlandı. Ayrıca, merkezi olarak konumlanan 'acil durum komuta ve kontrol merkezi'de bunu tamamlayacak bir unsur olacak. Yeraltı şehri bir başka özellik. Ulaşım sistemleri, ticaret merkezleri, sergi salonları, telekomünikasyon merkezleri burada yapılacak. Kentin enerjisini kendisi üretecek. Bunun için rüzgâr, güneş, deniz suyu gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanacak enerji çiftlikleri kurulacak.





ULAŞIM İÇİN 2 LİMAN, 1 HAVAALANI, 1 SU KANALI



Projede yer alan bilgiler, Yeni İstanbul'un tıpkı ABD Virjinya'daki Arlinghton Country, Danimarka Kopenhag ve Almanya Münih'te olduğu gibi nakil hatları doğrultusunda gelişme göstereceğini ortaya koyuyor. Ulaşım açısından bir diğer unsur ise iki liman ve bir havaalanının kurulacak olması. Diğer yandan ulaşım planında dikkat çeken bir diğer nokta da Karadeniz kıyısında yen inşa edilecek yolcu limanından Eminönü, Karaköy'e ve Harem'e ulaşılabilecek bir su kanalı inşasının planlanması. Yeni İstanbul'da karayolları, demiryolları ve entegre bir ulaşım ağının kullanılacağı ön plana çıkarken, dikkat çeken bir diğer nokta da projenin Garipçe ile Poyrazköy arasında inşa edilmesi tasarlanan üçüncü köprüye de oldukça yakın bir konumda yer alması.





DİNİ VE MİLLİ UNSURLAR



Yeni İstanbul'da dikkat çeken bir diğer özellik de projeyi hazırlayan Michigan Üniversitesi'nin 'modern islam mimarisi'ni yakından inceleyerek bunu projeye yansıtmış olması. Proje için hazırlanan raporda yer alan ifadelerde, 'Allah'ı yücelten güzel, anıtsal şehirler yaratmak için en son teknolojinin kullanılacağı' ve 'kilit önemdeki su ve manzara unsurlarının da dahil edileceği' cümlelerine yer veriliyor. Bu noktada önemli binaların girişleri Mekke'ye yani, Kıble'ye bakıyor. Öte yandan, bölgenin ortasında üç hilal modeli yer alıyor. Şehrin yoğunluğu da bu model doğrultusunda planlanmış durumda.





100 KİLOMETREKARENİN ÜZERİNE ÇIKABİLİR



Arazi alanı 74 kilometrekare

Geliştirilebilir arazi alanı 30 kilometrekare

Şehrin genişleme payı 10 kilometrekare

Ticari alan 1 milyon 475 bin metrekare

İkamet alanı 2 milyon 600 bin metrekare

Kurumlar için ayrılan alan 1 milyon 592 bin metrekare

Oteller için ayrılan alan 1 milyon 625 bin metrekare

Üniversite için ayrılan alan 462 bin 500 metrekare

Parklar ve açık alanlar 35 kilometrekare

Tahliye alanları 350 bin metrekare

Altyapı 9 kilometrekare

Orman koruma alanı 350 kilometrekare (bölge dışında).

Gece nüfusu 2.96 milyon

Gündüz nüfusu 3.4 milyon





2 proje yapacak 250 milyon ciro elde edecek



Bugüne kadar 3 bin 500’den fazla konut ve işyeri inşa eden Özyurtlar İnşaat, bu yıl iki projede 2 bin 500 konut ve işyeri üreterek 250 milyon TL ciro elde etmeyi hedefliyor. Şirket, 2010'da dört yeni projede satışa başlamıştı.



Esenyurt ve Beylikdüzü’nü üs olarak belirlediklerini ve projeleri genellikle buralarda harekete geçirdiklerini belirten Özyurtlar Şirketler Grubu Başkanı Tamer Özyurt, bugüne kadar kadar 3 bin 500 konuta imza attıklarını ifade ederek, şöyle konuştu: "Geçen yıl hayat verdiğimiz projelerin ikisinde teslimlere başlıyoruz. Yaklaşık 1.000 aile yeni konutlarına taşınacak. Diğer iki projenin yapımına ise devam edeceğiz. Bu dört projenin önemli bir bölümünde satış tamamlandı. Başlayacağımız yeni iki projede hedef rakamlarımız 2 bin 500 konut ve 250 milyon TL ciro. Yeni projelerimizde de adres Beylikdüzü ve Esenyurt olacak."





‘Kentlerimiz yaşıyor’



Hayata geçirdikleri projelerde hayalet değil, yaşayan şehirler kurmaya büyük bir özen gösterdiklerine dikkat çeken Özyurt, “Bizden konut alanlar yatırım için değil oturmak için alıyor. Bu nedenle hayata geçirdiğimiz projelerde kiralık ev bulmak zordur. Biz başkaları gibi hayalet şehir değil, yaşayan şehirler yapıyoruz” dedi.





‘Yaşlı kıta baş ağrıtacak’



Bu yıl için pek de iyimser beklentilere sahip olmadığına dikkat çeken Tamer Özyurt, “Çünkü siyasal olarak zor bir yıl olacağı şimdiden belli gibi görünüyor. Buna ek olarak ekonomik olarak daha da zor bir yıl olabilir. Özellikle yaşlı kıtada sorunlu ekonomiler oldukça baş ağrıtacaktır ” diye konuştu.





‘Kentin tümörleri için kesenlikle tedavi gerekli’



Kentsel dönüşüm ihtiyacının temelinde hepsi artışa geçen nüfus, teknoloji ve refah unsurlarının yer aldığını belirten Canan Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Necati Akyazıcı, tüm bunlar paralelinde çağdaş şehirlerde yaşama talebinin de yükselişe geçtiğini kaydetti. Öte yandan, ekonomik ömrünü tamamlayan ve ruhsatsız yapılara dikkat çeken Akyazıcı, "Bunlar kanser tümörüne benzer. Depreme karşı dayanıksız, boyasız, sıvasız, ısı yalıtımı olmayan, görüntü kirliliğine neden olan, son derece yüksek enerji tüketimi ve hava kirliliğine yol açan yapılardır bunlar. Düzensiz bir kentleşme içinde yer aldıklarından yayaların yürüyebileceği bir kaldırımı bile kimi zaman imkânsız kılarlar. Çocuk oyun alanları, bisiklet yolları ve yeterli yeşil alanı olmayan bu şehirlerde trafikte keşmekeş olduğundan yaşanması çok zor” diye konuştu.



Kentsel dönüşüm projelerinin bir ihtiyaç olduğu konusunda herkesin hemfikir olduğunun altını çizen Akyazıcı, fakat, herkesin beklentisinin birbirinden farklı olduğunu belirterek, şöyle devam etti: “Bazıları kentsel dönüşümü imar artışına bağlı olarak sadece rant kapısı olarak değerlendiriyor. Bir başka kesim ise şehrin eski bölgelerinin tamamen yıkılıp yüksek yapılarla donatılacağını umuyor."





ÜÇ ADIMDA NECATİ AKYAZICI’NIN DÖNÜŞÜM FORMÜLÜ



1- Bireysel menfaatler yerine kamu yararını ön planda tutan yasal altyapı düzenlemeleri hızla gerçekleştirilmeli.

2- Tüm kenti kapsayan proje yerine bölgesel ve öncelikle daha az sorun yaratacak ölçekte projeler söz konusu olmalı.

3- Tarafları memnun edecek ve özendirecek imar uygulamaları düşünülmeli.

Minimal tasarımlı projede tüm konutlar teslim edildi



Sabiha Gökçen Havalimanı'na yakınlığı kadar bahçeli ve teras manzaralı daireleriyle dikkat çeken Dumankaya Minimal Projesinde satışlar tamamlandı. Dumankaya’nın Kurtköy’de inşa ettiği projedeki 175 konutun teslimi için geçtiğimiz hafta sonu sahipleri için özel bir tören düzenlendi.

Söz verdikleri tarihlerde konutları sahiplerine teslim etmenin mutluluğunu Minimal’de de yaşadıklarını belirten Dumankaya Yönetim Kurulu Başkanı Halit Dumankaya, yeni proje çalışmalarına dikkat çekti. Bu yıl içerisinde 400 milyon TL değerinde dört farklı projeyi tüketicinin beğenisine sunmaya hazırlandıklarını açıklayan Dumankaya, "Ayrıca, inşaatına devam ettiğimiz 2011’de teslim etmeyi planladığımız beş projemiz bulunuyor” dedi.

Pusula’nın yönü hizmeti gösteriyor

Öte yandan, hizmet alanında Dumankaya Pusula ile ciddi bir yapılanma içerisinde olduklarını vurgulayan Halit Dumankaya, “Bugüne kadar müşterilerimize sunduğumuz tüm hizmetleri daha da geliştirerek Dumankaya Pusula markası çatısı altında topladık ve müşterilerimize farklı bir deneyim yaşatmak istedik. Amacımız, her aşamada mutlu bir evsahibi yaratmak. Dumankaya Pusula ile ilkemizi bir adım daha öteye taşıdık” diye konuştu.