-KARADENİZ HAMSİSİ TEZGAHLARDA SAMSUN (A.A) - 14.10.2010 - Karadeniz'de bollaşan ve balıkçı tezgahlarında kilosu 5 TL'den yerini alan hamsi, et ve balık fiyatlarının yüksekliğinden şikayet eden vatandaşın yüzünü güldürüyor. Diğer balıklardan ziyade hamsiden para kazandıklarını söyleyen balıkçılar da bu yıl hamsinin bol olacağını ifade ediyor. Karadenizlinin rüyasında bile görse ''hayra'' yorduğu, adına şiirler, hikayeler, türküler, fıkralar yazdığı, ekmeğine katık edip, pilavından, tatlısına sofrasında yer verdiği hamsi, tezgahlarda özlenen yerini aldı. Kilosu 25 lirayı bulan et fiyatları, 20 lirayı aşan balık fiyatlarıyla hamsiyi umutla bekleyen vatandaşların, hamsinin tezgahtaki yerini almasıyla yüzleri gülmeye başladı. Kilosu 5 liradan satılan ve vatandaşların 2 liraya kadar düşmesini bekledikleri hamsinin satışlarının da iyi olduğu bildirildi. Saathane Meydanı'nda balık satışı Hami Şahin, dün gırgırların bol miktarda balıkla kıyıya döndüklerini belirterek, iki gündür bolca hamsi sattıklarını söyledi. Karadenizliler için hamsinin ayrı bir yeri olduğuna işaret eden Şahin, ''Vatandaşlar hamsinin çıkmasını dört gözle bekliyordu. Et ve diğer balık fiyatlarından bunalan vatandaşlar için hamsi hem onların hem bizim yüzümüzü güldürdü. Bu yıl hamsi bol olacak. Hamsi bollaşırsa fiyatların 2 liraya kadar düşer'' dedi. -''25 BİN TON HAMSİ AVLANDI''- Balık Hali Komisyoncuları Dernek Başkanı Davut Kıyak ise, bu sabah 100 gırgırın 25 bin ton hamsi ile kıyıya geldiğini ve hamsilerin Samsun'un yanı sıra Kayseri, Çorum, Ankara gibi Türkiye'nin pek çok iline gönderildiğini belirtti. Balıkçıların, diğer balıkların aksine hamsiden para kazandıklarını ifade eden Kıyak, hamsinin bolluğunun balıkçıların da yüzünü güldürdüğünü, bu yıl hamsinin bol olacağını tahmin ettiklerini kaydetti.