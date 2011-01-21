-KARADENİZ FIRTINASI ANKARA RÜZGARINA KARŞI TRABZON (A.A) - 21.01.2011 - Trabzonspor ile Ankaragücü, yarın Hüseyin Avni Aker Stadı'nda yapacakları maçta ligde 66. kez karşı karşıya gelecek. Bugüne dek iki takım arasında yapılan 65 maçta, bordo-mavili takımın galibiyetlerde 34-16 üstünlüğü bulunuyor. 15 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, 100 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 59 gol gördü. -TRABZON'DAKİ MAÇLAR- İki takım arasında Trabzon'da yapılan 32 maçta bordo-mavili takım 22 galibiyet, 8 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, 60 gol atarken, kalesinde 16 gol gördü. Trabzonspor, Ankaragücü karşısında en farklı galibiyeti 1991-92 ve 1994-95 sezonlarında 4-0'lık sonuçla almıştı. Ankaragücü ise 1992-93 sezonunda sahasında bordo-mavili takımı 5-2 yenmişti. Ligin ilk yarısında Ankara'da yapılan karşılaşmadan bordo-mavililer 2-0'lık galibiyetle dönmüştü.