T24 LogoT24 Logo
Spor

KARADENİZ FIRTINASI ANKARA RÜZGARINA KARŞI TRABZON (A.A)

21 Ocak 2011 11:57

-KARADENİZ FIRTINASI ANKARA RÜZGARINA KARŞI TRABZON (A.A) - 21.01.2011 - Trabzonspor ile Ankaragücü, yarın Hüseyin Avni Aker Stadı'nda yapacakları maçta ligde 66. kez karşı karşıya gelecek.     Bugüne dek iki takım arasında yapılan 65 maçta, bordo-mavili takımın galibiyetlerde 34-16 üstünlüğü bulunuyor. 15 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.   Trabzonspor, 100 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 59 gol gördü.            -TRABZON'DAKİ MAÇLAR-         İki takım arasında Trabzon'da yapılan 32 maçta bordo-mavili takım 22 galibiyet, 8 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, 60 gol atarken, kalesinde 16 gol gördü. Trabzonspor, Ankaragücü karşısında en farklı galibiyeti 1991-92 ve 1994-95 sezonlarında 4-0'lık sonuçla almıştı. Ankaragücü ise 1992-93 sezonunda sahasında bordo-mavili takımı 5-2 yenmişti. Ligin ilk yarısında Ankara'da yapılan karşılaşmadan bordo-mavililer 2-0'lık galibiyetle dönmüştü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24