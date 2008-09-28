Karadeniz fırtınası: 3 - 2

Turkcell Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Trabzonspor, iki kez yenik duruma düştüğü maçı 3-2 kazanmayı başardı. Bordo-mavililer bu galibiyetle haftayı lider kapatmayı garantiledi.





Turkcell Süper Lig'de sezona iyi bir başlangıç yapan Trabzonspor, 5. hafta karşılaşmasında Antalyaspor'u konuk etti.



Maçın 22. dakikasında Serge Dijehoua'nın golüyle yenik duruma düşen Trabzonspor, 39. dakikada Colman'ın attığı golle eşitliği sağladı ve ilk yarı da 1-1 sona erdi.



Oyunun kontrolünü elinde tutan ancak girdiği pozisyonları değerlendiremeyen Trabzonspor, 73. dakikada ani gelişen Antalyaspor akınında Ertuğrul'un golüne engel olamadı ve 2-1 yenik duruma düştü.



Yediği golün etkisinden çabuk kurtulan bordo-mavililer, 77. dakikada Umut'un ayağından bulduğu golle skoru 2-2'ye getirirken, 87. dakikada sahneye çıkan Gökhan Ünal maçın sonucunu belirledi ve Trabzonspor Gökhan'ın golüyle sahadan 3-2 galip ayrılmayı başardı.



Bordo-mavili takım aldığı bu galibiyetle puanını 13'e yükselterek haftayı lider tamamlamayı garantilerken, düşme hattında yer alan Antalyaspor 1 puanda kaldı.





TRABZONSPOR: 3 - ANTALYASPOR: 2



Stat: Hüseyin Avni Aker



Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Kemal Yılmaz xx



Trabzonspor: Tolga xxx, Tayfun xx (Dk. 46 Serkan xx), Song xxx, Egemen xxx, Cale xxx, Hüseyin xxx, Selçuk xxx, Colman xxx, Isaac xxx (Dk. 81 Barış Memiş ?), Umut xxx, Gökhan xxx (Dk. 90 Ceyhun)



Antalyaspor: Ömer xx, Uğur xx, Pawel xx, Yalçın xx, Orhan x (Dk. 65 Şenol x), Sedat x (Dk. 81 Vahap ?), Recep xx, Ertuğrul xxx, Volkan x (Dk. 68 Pavol x), Ali Zitouni xx, Sergey xxx

Goller: Dk. 22 Sergey, Dk. 73 Ertuğrul (Antalyaspor), Dk. 39 Colman, Dk. 78 Umut, Dk. 87 Gökhan (Trabzonspor)



Sarı Kartlar: Dk. 28 Volkan, Dk. 50 Recep, Dk. 89 Yalçın (Antalyaspor), Dk. 30 Colman, Dk. 35 Cale, Dk. 51 Hüseyin (Trabzonspor)





İLK YARI



7. dakikada Hüseyin'in pasında ceza alanında topla buluşan Gökhan, ceza alanı önüne dek taşıdığı topu sert bir biçimde kaleye gönderdi. Meşin yuvarlak, az farkla kale direğinin solundan auta çıktı.



12. dakikada Isaac'in sağ kanatta ceza alanına ortasında, kaleci Ömer'den dönen topu iyi izleyen Cale'nin şutunda, meşin yuvarlak az farkla kale direğinin üstünden dışarıya gitti.



17. dakikada Selçuk'tan aldığı pasla ceza alanının sağ köşesine dek sokulan Colman'ın şert şutunda, kaleci Ömer meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.



20. dakikada Hüseyin'in pasında topla buluşan Selçuk'un ceza alanının önünden çektiği sert şutta kaleci Ömer, meşin yuvarlağı kornere çeldi.



22. dakikada Ali Zitouni'nin sol kanattan gönderdiği uzun pasta, ceza alanında topla buluşan Sergey'in kafayla gönderdiği top, Trabzonspor fileleriyle buluştu: 1-0.



33. dakikada Hüseyin'in ceza alanına ortasında, topu önünde bulan Cale'nin şutunda, meşin yuvarlak, kale direğinin sağından auta çıktı.



39. dakikada Tayfun'un sağ kanattan ceza alanına ortasında Umut, topu Colman'ın önüne indirdi. Colman da sert bir şutla meşin yuvarlağı kaleci Ömer'in sağından Antalyaspor filelerine gönderdi: 1-1.



45. dakikada Selçuk'un arapasında ceza alanının sağ tarafında topla buluşan Tayfun'un şutunda, kaleci Ömer topu güçlükle kontrol etti ve karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik skorla tamamlandı.



İKİNCİ YARI



73. dakikada Sedat'ın pasında ceza alanında topla buluşan Ertuğrul, savunma oyuncularından da sıyrılarak, kaleci Tolga'nın solundan topu filelerle buluşturdu Antalyaspor'u öne geçiren golü attı: 2-1.



78. dakikada ceza alanı ön çizgisinde Isaac'ın pasında topla buluşan Umut'un aşırma vuruşunda, kaleci Ömer'i aşan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.



79. dakikada orta alandan atılan pasla ceza alanında topla buluşan Gökhan, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Gökhan, savunmanın son anda müdahalesiyle kötü bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı farklı bir biçimde auta gönderdi.



87. dakikada Sulçuk İnan'ın pasında ceza alanının solunda topla buluşan Gökhan Ünal, açısının daralmasına karşın meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve Trabzonspor 3-2 öne geçti.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Trabzonspor ile Antalyaspor arasındaki karşılaşma evsahibi Trabzonspor'un 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.