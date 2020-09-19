Karadeniz'deki seller sigorta şirketlerine 255 milyon TL'ye mal oldu

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, Ağustos ayında Giresun, Rize, Samsun ve Trabzon illerinde meydana gelen sel felaketleri sonucunda sigorta şirketlerinin sigortalılarına 200 milyon TL’ye yakın hasar ödemesi yaptığını söyledi.

Eksperlerin yaptığı tespitler sonucu, Giresun, Rize, Samsun ve Trabzon’dan sigorta şirketlerinde 244, TARSİM tarafında da 390 olmak üzere toplam 634 hasar dosyası açıldığını belirten Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, “Bugüne kadar 200 milyon TL’ ye yaklaşan hasar ödemesi gerçekleştirildi. Ekspertizlerin ve ödemelerin tamamlanmasının ardından toplam sigortalı hasarın 255 milyon TL’ye ulaşacağını tahmin ediyoruz” dedi.