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Dünya

Karadeniz'de Rus savaş uçağı, ABD keşif uçağını engelledi

28 Kasım 2020 21:42

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de uçuş yapan ABD keşif uçağının, Rus savaş uçağı tarafından engellendiğini açıkladı.

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