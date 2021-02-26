Karadeniz'de Koronavirüs alarmı: 19 yerleşim yeri karantinada

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı vaka sayısı haritasında en çok vakanın görüldüğü Samsun, Ordu, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Sinop ve Çorum’da toplam 15 ilçedeki 12 mahalle ile 7 köy karantinaya alındı.

Koca'nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre 15-21 Şubat 2021 tarihleri arasında nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü ilk 5 il yine Karadeniz Bölgesi’nden çıktı. Bakan Koca'nın açıkladığı il bazlı Koronavirüs haritasında geçen haftaya göre Ordu ve Samsun’da artış olduğu dikkat çekti. Geçen haftaki tabloda vaka sayısı bakımından kötü durumda olan Trabzon, Giresun ve Gümüşhane'de iyileşme gözlendi. Türkiye nüfusunun yüzde 9,46’sına sahip olan Karadeniz Bölgesi, vaka sayıları göz önüne alındığında yüzde 24,1 gibi büyük fark ile en üst sırada yer alıyor. Elde edilen verilere göre ayrıca Türkiye'deki yüzde 24,1 oranındaki her 4 vakadan 1'inin Karadeniz Bölgesi'nde saptandığı sonucu da ortaya çıkıyor.

Samsun, Ordu, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Sinop ve Çorum’da, aralarında köy ve mahallelerin yer aldığı toplam 19 yerleşim yerinde karantina başlatıldı. Trabzon’da 9 ilçeye bağlı 9 mahallede, Samsun’un Ayvacık ilçesine bağlı Söğütpınar ve Şenpınar mahallelerinde, Ordu’nun Altınordu ilçesi Aydınlık Mahallesi’nde, Rize’nin Ardeşen ilçesinde 1 köyün tamamı ile 2 köyde bazı ev ve binalarda, Gümüşhane’nin Köse ilçesi Yuvacık ve Kayadibi köylerinde, Çorum’un Osmancık ilçesine bağlı Aşağı Zeytinli köyü ile Sinop’un Boyabat ilçesine bağlı Oğlakçılar köyünde karantina tedbirleri uygulanıyor.