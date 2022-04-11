Karadeniz'de deprem: İstanbul ve çevresinde de hissedildi

Karadeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul ve çevresinde de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, saat 20.38'de Karadeniz’de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 5 kilometre derinliğindeki deprem İstanbul ve birkaç ilde hissedildi.

AFAD ise depremin Zonguldak Ereğli'nin 89.23 km açıklarında meydana geldiğini ve büyüklüğünün 4.4 olduğunu duyurdu.

"İlimizde ve ilçelerimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur"

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Deprem Zonguldak açıkları, etkilerini araştırıyoruz" ifadelerini kaydetti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremle ilgili açıklamasında “Karadeniz Ereğli’si açıklarında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimizle süreci yakından takip ediyoruz. Ülkemize geçmiş olsun” dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Karadeniz Zonguldak Ereğli merkezli AFAD verilerine göre 4.4 büyüklüğünde meydana gelen deprem İstanbul'umuzda da hissedildi. İlimizde ve ilçelerimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur." açıklamasını yaptı.