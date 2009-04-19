Karadeniz artık fındık üretmek istemiyor

UFK’nın 13 ilde, 18 gün süreyle 500 fındık üreticisi arasında yaptığı ankete göre, birçok fındık üreticisi masraflarını karşılayamadığı için artık fındık tarımına sıcak bakmıyor.



Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Araştırma ve Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Turan Karadeniz, UFK olarak 13 ilde, 18 gün süreyle 500 fındık üreticisi arasında yaptıkları anket çalışması sonrası, fındık üreticilerinin büyük bir çoğunluğunun masraflarını karşılayamadıkları gerekçesiyle gelecekte fındık tarımına sıcak bakmadıklarının ortaya çıktığını söyledi.



Karadeniz, 13 ilde fındık üreticilerine yönelik yaptıkları anket çalışmasında üreticilere 58 soru yönelttiklerini belirtti.



Türkiye'de ilk defa böyle bir çalışmanın yapıldığını ifade eden Karadeniz, fındıkta son 2 yılda yaşanan fiyat düşüklüğünün üreticiler arasında umutsuzluk, zaman zaman da kızgınlıkla karşılandığının görüldüğünü vurguladı.



Üreticilerin yüzde 99'unun fındık alımlarında TMO yerine yeniden Fiskobirlik'i görmek istediklerini anlatan Karadeniz, şunları kaydetti:



"Dört kişiden oluşan komisyonla 13 ilde 18 gün süreyle yaklaşık 500 civarında fındık üreticisi arasında yapılan anket çalışması Türkiye'de bir ilktir. Bu çalışma sırasında her bir üreticiye 58 soru yöneltildi. Tam olarak ilerleyen günlerde rapor haline getirilecek çalışmada ilk etapta varmış olduğumuz kanı, üreticilerinin büyük bir çoğunluğunun masrafları karşılayamadıkları gerekçesi ile gelecek de fındık tarımına sıcak bakmadıkları. Fındık fiyatlarındaki son 2 yılda yaşanan düşüşler üreticiler arasında umutsuzluk ve zaman zaman kızgınlıkla karşılanıyor. Hatta birçok üretici, bizlerin Tarım Bakanlığından geldiğini zannederek konuşmak istedi. Ama genel anlamda üreticiler, gelecekte fındık tarımına sıcak bakmadıklarını açıkça dile getiriyorlar. Ayrıca fındık üreticilerinin yüzde 99'u TMO yerine yeniden Fiskobirlik'in fındık piyasasında olmasını ve fındık alımı yapmasını istiyor. Bunun nedenini de TMO görevlilerinin fındıktan anlamadıklarını gerekçe göstererek açıklıyorlar."



Karadeniz, anket sonucunda, fındık üreticilerinin büyük bir çoğunluğunun Fiskobirlik'in 2006 yılındaki 7 TL'lik fındık fiyatı açıklamasının ardından fındık tarımına yöneldiklerinin anlaşıldığını da belirterek, "Ordu, Giresun gibi illerin dışındaki fındık dikim alanlarının genişlemesinin başlıca nedeni olarak Fiskobirlik'in 2006 yılında açıkladığı 7 TL'lik fındık fiyatı olduğu görülüyor. Çünkü bu illerinin dışındaki fındık dikim alanlarının genişlemesinin 7 TL'lik fiyattan sonra giderek arttığı gözlendi" bilgisini verdi.

