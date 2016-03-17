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Karadeniz - Akdeniz yolu 2017'de açılıyor

Proje ile birlikte Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu üreticisi Akdeniz limanlarına bağlanacak

17 Mart 2016 12:35

Osmanlı padişahı Abdülaziz döneminde ilk dile getirilen, 2. Abdülhamid zamanında projesi çizilen Anadolu ürecisini Akdeniz limanlarına, Akdeniz narenciyesini de kuzey pazarlarına bağlamayı amaçlayan 600 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun 2017'de hizmete girmesi planlanıyor.

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre, proje; Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu üreticisini Akdeniz limanına bağlayacak. Yatırımcılara göre, Akdeniz’den Ukrayna ve komşu ülkelere ihraç edilecek narenciye sevkıyatı daha ucuz ve kolay olacak, böylece Rusyakrizinin zararları telafi edilebilecek. Karadeniz-Akdeniz Yolu’nun 88 kilometrelik Ordu bölümünün bu yıl içinde, diğer etaplarının ise 2017 sonunda tamamlanması bekleniyor. Karayolları Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, 12 bin 146 km. uzunluğunda olan 18 adet Kuzey-Güney karayolu koridorunun 9 bin 726 km’sinin yani yüzde 80’inin fiziki ve geometrik iyileştirilmesi tamamlandı. Bin 191 km.’lik bölümde alışmalar devam ederken, bin 229 km.’nin ise ihale edilmesi planlanıyor. 

 

18 koridor açılacak


Tüm Kuzey Anadolu şehirlerini ve Karadeniz limanlarını endüstri merkezleri ve güney limanlarıyla birleştirmeyi hedefleyen Kuzey-Güney istikametindeki 18 dikey koridor şöyle:

-  Edirne-Çanakkale-İzmir-Aydın-Muğla


-  Aziziye S.K.-Kırklareli-Tekirdağ-Balıkesir-Antalya


-  Karasu-Sakarya-Kütahya-Afyon-Burdur-Antalya


-  Afyon-Konya-(Anamur-Alanya)-Karaman-Silifke


-  Zonguldak-Ankara-Aksaray-Mersin


-  Bartın-Karabük-Gerede


-  İnebolu-Kastamonu-Kırıkkale-Konya-Manavgat


-  Kırıkkale-Kırşehir-Nevşehir-Niğde


-  Sinop-Çorum-Kayseri-(Niğde-Mersin)


-  Samsun-Çorum-Kırıkkale


-  Ünye-Tokat-Adana


-  Ordu-Sivas-İskenderun


-  Giresun-Malatya-Adıyaman-Gaziantep-Kilis


-  Trabzon-Gümüşhane-Erzincan-Diyarbakır-Mardin


-  Rize-Erzurum-Bingöl-Diyarbakır


-  Artvin-Ardahan-Kars-Erzurum


-  Ağrı-Bitlis-Siirt-Şırnak

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