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Karadayı'nın avukatının bürosunda soygun: Hard diskler çalındı

Karadayı'nın avukatlığını yapan Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Erol Aras'ın bürosu soyuldu

28 Ocak 2013 17:51

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 28 Şubat soruşturmasının şüphelilerinden eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı'nın da avukatlığını yapan Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Erol Aras'ın bürosu soyuldu.

Ankara Barosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Aras'ın bürosuna, apartmanın dışından tırmanarak giren kişi veya kişilerin, sabit diskleri ve taşınır bellekleri çaldığı belirtildi.

Hırsız veya hırsızların bürodaki bilgisayarların tamamını söktüğü, sabit diskleri çıkardığı ve bazı dosyaları karıştırdığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

'Basit bir hırsızlık süsü bile verilmemiş, tehdit ve yıldırma amaçlı olduğunu düşündüğümüz olay hakkında Ankara Valisi ve Emniyet Müdürü doğrudan bilgilendirilmiş, durum, Ankara Barosu Avukat Hakları Merkezi'nce tutanak altına alınmıştır.

Ankara Barosu, savunma hakkına ve meslektaşlarımıza karşı yapılan bütün saldırılara karşı bugüne kadar daima dik ve kararlı bir duruş sergilemiştir. Yönetim kurulumuza yapılan bu saldırıdan sonra da aynı dik ve kararlı duruşu sergilemeye devam edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.'

Aras, 18 Ocak günü DHKP-C operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve ardından tutuklanan  ÇHD'li avukatlara destek vermişti.

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