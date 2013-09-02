Karadayı ve Bir 28 Şubat davasında hakim karşısına çıkıyor

28 Şubat Darbesi davası bugün başlıyor. Aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir ile emekli orgeneraller Erdal Ceylanoğlu, Çetin Doğan, Teoman Koman ve Fevzi Türkeri’nin de bulunduğu 37’si tutuklu 103 sanık, saat 10.00’da Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Hükümeti cebren devirmeye iştirak’ suçundan yargılanmaya başlayacak.

5 gün aralıksız duruşma var

Star gazetesinden Mustafa Türk'ün haberine göre, Ankara Adliyesi’nde yan yana bulunan 10. ve 11. Ağır Ceza Mahkemeleri’nin arasındaki duvar yıkılarak oluşturulan geniş salonda yapılacak duruşmalar, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca salona kurulan görüntü ve ses sistemi ile kayıt altına alınacak. Duruşma, kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasıyla başlayacak. İddianamenin okunması için TRT’den iki spiker hazır bulunacak. Duruşmalar, 6 Eylül’e kadar aralıksız her gün yapılacak.

İlk gözaltı 12 Nisan’da yapıldı

Ankara Cumhuriyet Savcıları Mustafa Bilgili ile Kemal Çetin tarafından yürütülen 28 Şubat soruşturmasında, ilk gözaltılar 12 Nisan 2012’de gerçekleştirildi. Aralarında emekli orgeneraller Çevik Bir, Erdal Ceylanoğlu, Çetin Doğan, Teoman Koman, Fevzi Türkeri ile emekli Tümgeneral Erol Özkasnak, emekli Korgeneral Kamuran Orhon, MHP İstanbul Milletvekili Engin Alan ve eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz’ün de bulunduğu 76 kişinin tutuklandığı soruşturma kapsamında ifade veren ve tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Ağırlaştırılmış müebbet istendi

Soruşturmayı yürüten savcılık, hazırladığı iddianameyi, 22 Mayıs 2013’te, Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. İddianamede, 103 sanığın, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren devirmeye, düşürmeye iştirak” suçundan, ağırlaştırılmış müebbet hapisleri istendi. İddianameyi kabul eden mahkeme, 38 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi. Halen 37 sanığın tutukluluk hali sürüyor. Tansu Çiller, ile Bakanı Meral Akşener’in, “mağdur” olarak gösterildiği iddianamede, aralarında Merve Kavakçı’nın da yer aldığı eski bakan ve milletvekillerinin de bulunduğu 481 kişi “müşteki/mağdur” olarak yer aldı.

MGK toplantısı

Postmodern darbe sürecine ismini veren 28 Şubat 1997 günü yapılan tarihi MGK toplantısı oldu. O toplantının ardından Genelkurmay Karargahı’nda oluşturulan Batı Çalışma Grubu, irtica ile mücadele adı altında adeta tüm ülkeyi fişlerken, medya ve STK’ların kampanyalarıyla Refahyol hükümeti yıkıldı.