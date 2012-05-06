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Karadayı: 'Tekmeyi vurun gider' demedim

Eski Genelkurmay Başkanı, emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı’dan “Hükümet dinlemiyorsa vurun tekmeyi” açıklaması...

06 Mayıs 2012 08:15

Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, gazeteci Alper Görmüş’ün “İmaj ve Hakikat” adıyla kitap haline getirdiği, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek’in günlüklerinde, kendisine ait olduğu öne sürülen “Hükümet sizi dinlemiyorsa tekmeyi vurursunuz gider” ifadelerini hiçbir zaman kullanmadığını, bunun üslubuna da uygun olmadığını söyledi.

Milliyet'teki habere göre Karadayı, Alper Görmüş’ün “İmaj ve Hakikat” adlı kitabından, Örnek’in günlüklerinde yer alan ifadelerin kendisine ait olmadığını kaydetti. Milliyet’e konuşan Karadayı, “Benim Özden Örnek’e, ‘Hükümet sizi dinlemiyorsa tekmeyi vurursunuz gider’ gibi bir ifade kullandığım şeklinde haberler yer aldığını gördüm. Bunlar Özden Örnek’in olduğu iddia edilen günlüklere dayandırılıyor. Ben kimseye böyle bir söz söylemedim. Doğru değildir. Kimseyle de böyle bir konu konuşmadım. Zaten böyle bir ifade kullanmak benim üslubuma da uygun değildir” dedi.

Hasan Cemal, Görmüş’ün kitabından alıntı yaparak, Örnek’e ait olan şu ifadeleri köşesine taşımıştı: “23 Aralık 2003, Akşam tam çıkarken Genelkurmay eski başkanlarından Org. İsmail Hakkı Karadayı aradı... Bana hem nasihat hem de mesaj verdi... Hatta laf arasında ‘hükümet sizi dinlemiyorsa tekmeyi vurursunuz gider’ dedi.(Sayfa 206)”

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