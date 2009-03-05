Karadayı için suç duyurusu

Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) Genel Başkanı emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı hakkında, basına yansıyan ses kayıtlarındaki sözleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.



İstanbul Adalet Sarayına ASDER üyesi bir grupla gelen Tanrıverdi, Karadayı hakkında hazırladıkları suç duyurusu dilekçesini, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmek üzere savcılığa verdi.



Daha sonra basına açıklamada bulunan Tanrıverdi, Genelkurmay Başkanı'nın görev ve yetkilerinin kanunda belirtildiğini kaydetti.



Tanrıverdi, "Öncesi ve sonrası ile bir süreci içeren 28 Şubat 1997'de, zamanın Genelkurmay Başkanı, milletin yurt savunması için emrine verdiği silahlı kuvvetlerden aldığı güç ile bu kanunlarla verilen yetkilerin hududunu zorlayarak ve aşarak, millete olağanüstü bir dönem yaşatmıştır" diye konuştu.



Bu durumun meşru kabul edilmesinin mümkün olmadığını ifade eden Tanrıverdi, buna rağmen dönemin sorumluları hakkında herhangi bir yasal işlem yapılmadığını söyledi.



Tanrıverdi, "Ergenekon'u bir başlangıç olarak kabul ediyoruz. Ama esas sorumlular zirvede olanlardır. Nihayet zamanın Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı'nın, dönemin perde arkasını aydınlatan ses kayıtları basına yansımıştır" dedi.



Adnan Tanrıverdi, ses kayıtları doğru ise Karadayı'nın eyleminin eski TCK'da 147, yeni TCK'da 312. maddede tanımlanan "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmak veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçunu oluşturduğunu savundu.



CMK'nın 158. maddesi uyarınca, bir suçun işlendiğini öğrenen özel veya tüzel kişilerin bunu ihbar etmekle mükellef olduklarını söyleyen Tanrıverdi, "ASDER olarak, biz de bu mükellefiyet ve hukukun üstünlüğü adına buradayız. İhbar dilekçemizi verdik. İtiraf edilen darbecilik sicilinin yargı tarafından da tescil edilmesini istedik" diye konuştu.

