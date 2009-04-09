Karadayı dosyası askerde

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı hakkında, çeşitli internet siteleri ile basında yer alan ve kendisine ait olduğu iddia edilen ses kaydı nedeniyle yürütülen soruşturmada, ''görevsizlik'' kararı verildi.



Terör ve organize suçlara ilişkin soruşturmalara bakmakla görevli Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği, MAZLUMDER ve Özgür Eğitim-Sen'in suç duyurusu üzerine, Karadayı hakkında başlattığı soruşturmayı tamamladı.



Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Şemsettin Özcan, ''görevsizlik'' kararı vererek, dosyanın Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığına gönderilmesini kararlaştırdı.



Kararda, eski Genelkurmay Başkanı Karadayı hakkında, TCK'nın 309. maddesinde yer alan ''Anayasa'yı ihlal'', 311. maddesinde yer verilen ''yasama organına karşı suç'' ve 312. maddesinde düzenlenen ''Hükümete karşı suç'' başlıklarıyla hüküm altına alınan suçlardan cezalandırılmasının talep edildiği hatırlatıldı.



Bu maddelerle belirtilen suçların oluşması için ''cebir ve şiddet'' kullanılarak anayasal düzenin değiştirilmesine, cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye, cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs edilmesi gerektiği kaydedilen kararda, ''Bu tür suçlarda cebir ve tehdit, suçun unsurunu oluşturmaktadır. Bu nedenle şüphelinin konuşmalarında cebir ve tehdit unsurları bulunmamaktadır'' denildi.



''Karadayı'nın eylemlerinin, 1632 Sayılı Askeri Ceza Yasası'nın 94, 95. ve 100. maddelerinde yazılı suçları oluşturabileceğine'' işaret edilen kararda, ''İsmail Hakkı Karadayı'nın, 30 Ağustos 1994 ile 30 Ağustos 1998 tarihleri arasında Genelkurmay Başkanlığı yaptığı, şikâyete konu konuşmaların içerik itibari ile Genelkurmay Başkanı olarak görev yaptığı dönemi kapsadığı'' ifade edildi.



353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu'nun 9. ve 17. maddelerinin de göz önüne alınarak, ''görevsizlik'' kararı verildiği ve evrakın görevli Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığına gönderilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.

