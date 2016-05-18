T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Karadağ NATO'nun 29. üyesi olma yolunda

NATO, Rusya’nın uyarılarına rağmen Karadağ ile üyelik protokolünün perşembe günü imzalanacağını açıkladı.

18 Mayıs 2016 22:37


NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Brüksel'de yaptığı açıklamada, Karadağ ile üyelik protokolünün ittifakın 19 Mayıs'taki dışişleri bakanları buluşmasında imzalanacağını bildirdi. NATO üyesi ülkelerin onayından sonra eski Yugoslavya cumhuriyetlerinden Karadağ'ın 2017 yılında ittifakın tam üyesi olabileceğinden yola çıkılıyor. O tarihe kadar Karadağ'ın resmi temsilcileri -oy hakkı olmaksızın- NATO oturumlarına katılabilecek.

"Batı Balkanlar'da istikrar ve güvenliğe katkı"

Stoltenberg, bu adımın NATO'nun “açık kapı” politikasında diretmesinin ve “Batı Balkanlar'da istikrar ve güvenliğe” katkıda bulunmak istemesinin bir göstergesi olduğunu vurguladı. Her ulusun kendi kaderini belirleme hakkı olduğuna işaret eden NATO Genel Sekreteri, bu nedenle üyelikten dolayı Rusya'nın olası yaptırımlarının “tamamen mesnetsiz” olacağını kaydetti.

Rusya'dan "misilleme önlemleri"

Karadağ ile imzalanacak üyelik protokolünün NATO ile Rusya arasında Ukrayna krizi nedeniyle var olan gerginliği daha da tırmandıracağı yorumları yapılıyor. Moskova, Karadağ'ın üyeliğe alınmaması doğrultusunda sık sık uyarıda bulunmuş, Rusya Parlamentosu geçen kasım ayında Karadağ'ın NATO'ya üyeliğini kınayan bir bildiri yayınlamış, aralık ayında da “misilleme önlemleri” alacağını bildirmişti.

NATO'nun Adriyatik'teki nüfuzu artacak

İki bin askeri bulunan Karadağ'ın ittifaka katılmasıyla Adriyatik Denizi'nin doğu kıyı şeridi tamamen NATO bölgesi haline gelmiş olacak. 630 binlik nüfusa sahip Karadağ 2006 yılında Sırplardan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

NATO RusyaKaradağGenel Sekreteri Jens Stoltenberg BrükselMayısYugoslavyaNATOBalkanlarNATO Genel SekreteriRusyaUkraynaRusya ParlamentosuKaradağ NATOAdriyatikAdriyatik DeniziSırplardanDeutsche Welle Türkçe afp/ÇA/BK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24