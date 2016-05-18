Karadağ NATO'nun 29. üyesi olma yolunda



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Brüksel'de yaptığı açıklamada, Karadağ ile üyelik protokolünün ittifakın 19 Mayıs'taki dışişleri bakanları buluşmasında imzalanacağını bildirdi. NATO üyesi ülkelerin onayından sonra eski Yugoslavya cumhuriyetlerinden Karadağ'ın 2017 yılında ittifakın tam üyesi olabileceğinden yola çıkılıyor. O tarihe kadar Karadağ'ın resmi temsilcileri -oy hakkı olmaksızın- NATO oturumlarına katılabilecek.

"Batı Balkanlar'da istikrar ve güvenliğe katkı"

Stoltenberg, bu adımın NATO'nun “açık kapı” politikasında diretmesinin ve “Batı Balkanlar'da istikrar ve güvenliğe” katkıda bulunmak istemesinin bir göstergesi olduğunu vurguladı. Her ulusun kendi kaderini belirleme hakkı olduğuna işaret eden NATO Genel Sekreteri, bu nedenle üyelikten dolayı Rusya'nın olası yaptırımlarının “tamamen mesnetsiz” olacağını kaydetti.

Rusya'dan "misilleme önlemleri"

Karadağ ile imzalanacak üyelik protokolünün NATO ile Rusya arasında Ukrayna krizi nedeniyle var olan gerginliği daha da tırmandıracağı yorumları yapılıyor. Moskova, Karadağ'ın üyeliğe alınmaması doğrultusunda sık sık uyarıda bulunmuş, Rusya Parlamentosu geçen kasım ayında Karadağ'ın NATO'ya üyeliğini kınayan bir bildiri yayınlamış, aralık ayında da “misilleme önlemleri” alacağını bildirmişti.

NATO'nun Adriyatik'teki nüfuzu artacak

İki bin askeri bulunan Karadağ'ın ittifaka katılmasıyla Adriyatik Denizi'nin doğu kıyı şeridi tamamen NATO bölgesi haline gelmiş olacak. 630 binlik nüfusa sahip Karadağ 2006 yılında Sırplardan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmişti.