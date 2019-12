Karaciğer sağlığınızı enginarla koruyun

Kabağın K vitamini, brokolinin şifa deposu olduğundan haberiniz var mı? Bu soruların cevabını bilirseniz, evinize vitamin ve şifa dolu bir fileyle dönebilirsiniz. Medical Park Fatih Hastanesi'nden Diyetisyen Sevil Nas Can, Zaman gazetesine verdiği röportajda meyve ve sebzelerin sağlığa etkilerini anlatıyor.Salatalığın vücudu nemlendirip idrar yolları enfeksiyonlarında faydalı olduğunu, havucun saç dökülmesini azaltıp, saçı canlandırdığını, narın C vitamini, demir ve potasyum deposu olduğunu, karnabaharın ise kalp hastalıklarında ve tansiyon düşürmede faydalı olduğunu biliyor muydunuz?Havuç: Saç dökülmesini azaltır ve saçı canlandırır. Cilt ve kemik sağlığında, hücre yenilenmesinde faydalıdır.Yenidünya: Görmeye ve büyümeye faydalıdır.Kayısı: Kas ve sinir sistemini güçlendirir. Cilt, göz ve bağışıklık sistemine fayda sağlar. Kemik gelişimini artırır. Kansızlığa iyi gelir.Soğan: Bronş açıcı. Doğal antibiyotiktir. Bağırsak çalıştırıcıdır. Dayanıklılığı artırır. Kemik ve diş sağlığında faydalıdır.Enginar: Karaciğer ve safra kesesi sağlığını korur. Sindirimi kolaylaştırır. Böbreklerin çalışmasını düzenler. Toksin atıcıdır.Kabak: Böbrek fonksiyonlarında faydalıdır. Kanın pıhtılaşmasını düzenler. Kemik gelişimini sağlar.Karpuz: Böbrekteki kum ve taşların, toksinlerin atılmasında faydalıdır. Sıvı ihtiyacının karşılanmasına da katkısı vardır.Maydanoz: Kemik sağlığında etkilidir. Çok yüksek oranda C vitamini içerir. Büyüme ve diş sağlığı gelişiminde etkindir.Sarımsak: Kireçlenmede faydalıdır. Yaşlanmayı geciktirir. Yüksek tansiyonu ayarlar. Doğal antibiyotiktir. Ödem sökücüdür. Damar gelişiminde faydalıdır.Ahududu: Diş sağlığına iyi gelir. İştah açıcı ve idrar sökücüdür. İshali önler ve ateş düşürücüdür.Kivi: Yaşlanmayı geciktirir. Güçlü antioksidandır. Alerjiye karşı bağışıklığı artırır.Marul: Cilt sağlığına olumlu etkileri vardır. Sinir sisteminde faydalıdır. Büyüme ve gelişmede, saç sağlığında olumlu etkileri vardır.Kavun: Damar tıkanıklığında etkilidir. Bağırsakların çalışmasında ve göz sağlığına fayda sağlar.Soya: Kalp sağlığını korur. Tansiyona iyi gelir. Bağırsak çalıştırıcıdır. Antioksidan özelliği ile kansere karşı koruyucudur. Kemikleri güçlendirir.Lahana: Mide rahatsızlıklarına faydalıdır. Güçlü antioksidandır. Hazımsızlık gidermede faydalıdır. Toksin atıcıdır.Elma: Bağırsak sisteminin korunmasında faydalı ve posa bakımından zengindir. Kolesterol düşürücü etkisi vardır. Kan şekerini kontrol altında tutar ve vücut direncini artırır. Kas ve eklem ağrılarının azalmasına yardımcı olur.Şeftali: Vücudun savunma sistemini güçlendirir. Hazmı kolaylaştırır. Sinir sistemine faydası vardır.Avokado: Kalın bağırsak ve hemoroit için faydalıdır. Lif oranı yüksektir. Yüksek tansiyonu düşürür.Mısır: Damar sertliğine ve kolesterole faydalıdır. İdrar söktürücüdür. Böbreklerin düzenli çalışmasında fayda sağlar.Armut: Kalp kaslarının düzenli çalışmasında fayda sağlar. Tansiyon ayarlamasında etkilidir. Posa yönünden zenginliği nedeniyle bağırsakları çalıştırır.Dut: İdrar söktürücü ve bağırsak çalıştırıcıdır.Kiraz: Diş çürümesini önlemede faydalıdır. İdrar söktürücüdür. Vücudun su dengesini sağlar.Erik: Bağırsak çalıştırıcı ve direnç artırıcıdır.İncir: Sindirime yardımcıdır. Kemik ve diş sağlığına etkilidir.Yer elması: İnsülin ve glikoz içerir. Emziren annelerde süt artırıcı etki yapar. Böbreklerin düzenli çalışmasına yardımcı olur. Cilde faydalıdır.Üzüm: Sindirim sistemi üzerinde faydalıdır. Vücudun savunma mekanizmasını güçlendirir.Salatalık: Cildi nemlendirir. İdrar yolları enfeksiyonlarında faydalıdır. Bol miktarda posa içermesinden dolayı bağırsak çalıştırıcıdır. Sakinleştirici etkisi vardır ve toksin atıcıdır.Kuşburnu: İdrar yolları enfeksiyonlarında etkilidir. Bağırsak çalıştırır. Enfeksiyonlara karşı vücudu korur. Güçsüzlük ve halsizliğe iyi gelir.Marul: Sinir sisteminde faydalıdır. Büyüme ve gelişmede, cilt ve saç sağlığında olumlu etkileri vardır.Karnabahar: Kalp hastalıklarında ve tansiyon düşürmede faydalıdır.Taze fasulye: Kötü kolesterolü düşürür. Antioksidan özelliği vardır.Pırasa: İdrar söktürücüdür. Bronş açıcıdır. Sindirimi kolaylaştırır.Patates: Hazımsızlığı giderir. Mide rahatsızlıklarında faydalıdır. Kalp üzerinde olumlu etkileri vardır. Nişasta içeriğinden dolayı kan şekerinin hızla yükselmesine sebep olabilir.Ayva: Mideyi rahatlatır. İshale karşı koruyucudur. Cilde faydalıdır.Ispanak: Cilt sağlığına, sinir sistemine, sindirime, göz sağlığına, büyümeye ve gelişmeye faydalıdır.Portakal: Kansızlığa iyi gelir. Kalp ve atardamarları korur. Kolesterol düşürücüdür. Bağışıklık sistemini güçlendirir.Mandalina: Hastalıklara karşı vücudun direncini artırır. Yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olur. Damar sertliğine faydası vardır. Güçlü bir antioksidandır.