Karaciğer naklinin yeni adresi Türkiye

T24- ABD’li avukat Andrew M. Schauer, doktorlarının yönlendirmesiyle karaciğer nakli ameliyatı için Türkiye’yi seçti. Profesör ağabeyi James J. Schauer’den karaciğerinin yüzde 60’ını alan Schauer, “ABD’deki sağlık hizmetinden hiçbir farkı yok, Türkiye belki daha da iyi” dedi.

Hürriyet gazetesinden Mesude Erşan'ın haberine göre, ABD’li işadamı Donald Trump’ın televizyon şovu Apprentice’e hukuk hizmeti veren Andrew M. Schauer’e (44) 2.5 yıl önce böbrek kanseri tanısı kondu. Kanserli böbreği alındı. Yaklaşık bir yıl önce bu kez karaciğerinde kanser saptandı. Uygulanan ilaç tedavisine iyi yanıt verdi. Ancak bir süre sonra ilaç etkisini kaybetti ve tümör tekrar büyümeye başladı. Tümör karaciğerini istila etmişti. Normalde 1-1.2 kilo olan karaciğeri, yaklaşık 4.5 kilo olmuştu.

Tek seçenek nakil

Karaciğer yetmezliği nedeniyle sürekli zayıfladı, adaleleri eridi, büyük ağrılar çekmeye başladı. ABD’li doktorlara göre tedavide tek seçeneği kalmıştı, karaciğer nakli olmak. Kadavra sırasına girdi ama en alt sıralardaydı. Zamanla yarışırken, kadavradan nakilde ona sıra gelmesi neredeyse imkansızdı.

Çevre mühendisi profesörü olan ağabeyi James J. Schauer (48), tek kardeşiyle karaciğerini paylaşmaya gönüllüydü. Ama ABD’li doktorlar, “Yeterli deneyimimiz yok” deyince araştırmaya başladılar. Memorial Hastanesi’nden Prof. Dr. Münci Kalayoğlu’nun adına ulaştılar ve iletişime geçtiler. Prof. Dr. Kalayoğlu, bütün riskleri anlattı. “Garanti veremeyiz ama ameliyat olmak tek şansınız” dedi. Kardeşler kabul edince, önce ağabey geldi ve tetkikleri yapıldı.

‘2 ayın kaldı’ demişlerdi

Sonra Schauer, eşi Susan ve kızı Soren ile geldi. Ağabeyden alınan karaciğer, başarıyla nakledildi. Sadece iki ay ömrü kalan ABD’linin ömrüne ömür kattılar. Hastaneden taburcu olan Schauer, birkaç gününü de İstanbul’u gezmeye ayırdı. Schauer, “Türkiye’yi seçmeden önce başka alternatifleri de değerlendirdik. Buradaki sağlık hizmetinden, doktor ve hemşirelerden son derece memnunum. Hasta odaklı bir hizmet aldık. ABD’de de daha iyisi verilmiyor” dedi.

Kardeşimle daha da yakınlaştık

James J. Schauer: Biz 3 erkek kardeştik. Büyük ağabeyimizi kalp krizi nedeniyle 3 yıl önce kaybettik. Onun ölümünden sonra kardeşimle daha da yakınlaştık. Karaciğerimi vermeyi ben teklif ettim. Kendimi çok iyi hissediyorum. O iyileşecek ve birlikte güzel günlerimize geri döneceğiz.

Kalayoğlu: Dünya tersine döndü

Prof. Dr. Münci Kalayoğlu: Avrupa’da en çok nakil yapan ilk üç merkez arasındayız. Geçen yıl 140, bu yıl ilk iki ay 28 ameliyat yaptık. Dünya tersine döndü, ABD’den bize ameliyat için geldiler. Bir ABD’li cerrahı eğittik, Washington DC’ye gönderdik. Nisan ayında Wisconsin Üniversitesi’nden bir cerrah gelecek ve eğitim alacak. Sağlık hizmeti için artık yurtdışına gitmeye gerek yok.