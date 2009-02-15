Karaciğer nakillerinin yüzde 25’i alkoliklere

İngiltere'de karaciğer nakli yapılan hastaların yüzde 25'inin alkolikler olduğunun ortaya çıkması tartışmalara yol açtı.



Sigara kullananların, bu alışkanlıklarından vazgeçmedikçe kalp ameliyatı başta olmak üzere hiçbir ameliyata alınmayacakları kararına imza atan Milli Sağlık Sistemi yetkilileri, alkol kullanımından doğan karaciğer iflasları yaşayan kişilere karaciğer nakli uyguladıkları için etik açıdan eleştiriliyor.



İstatistikler, karaciğer nakli yapılan alkoliklerin oranının geçen 10 yıl içinde yüzde 60 oranında arttığını ve nakil bekleyenlerin listesinin de giderek uzadığını ortaya koyuyor. 1997'nin Aralık ayı itibarıyla karaciğer nakli bekleyenlerin sayısının 180 olduğu, bu rakamın 2008 Aralık ayında ise 325'e yükseldiği bildirildi.



İngiltere Tıp Birliği Tıp Etiği Komitesi Başkanı Dr. Tony Calland, aslında doktorların alkolü bırakma yolunda ciddi adım atmamış bütün alkolik hastalara karaciğer nakli ameliyatı yapmayı reddetme hakları bulunduğunu söyledi.



İngiltere'de alkol kullanımına bağlı hastalıklar son derece hızlı bir artış gösteriyor. London School of Hygiene and Tropical Medicine tarafından iki yıl önce yapılan bir araştırmada, ülkede sirozdan ölenlerin sayısının bütün Avrupa ülkelerindeki ölümlerden daha hızlı yükseldiğine işaret edilmişti. Artışın özellikle 45 yaşın altındaki grupta daha da hızlı olduğuna işaret eden uzmanlar, alkolden kaynaklanan ölümlerin 15 yıl öncesine göre iki kat arttığını bildirdi.



(AA)

