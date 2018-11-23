Karaçi'deki Çin konsolosluğuna saldırı: 4 ölü

T24 Haber Merkezi

Pakistan'ın Karaçi kentindeki Çin Konsolosluğuna yapılan silahlı ve bombalı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı ayrılıkçı grup Belucistan Kurtuluş Ordusu üstlendi.

Ayrılıkçı grup saldırıdan sonra yaptığı açıklamada " Çin ordusunun Balucistan toprakları üzerindeki yayılmacı uğraşlarına tolerans göstermeyeceğiz" dedi.

Hastane'den yapılan açıklamaya göre öldürülen dört kişiden ikisi görev yapan polislerdi ve hiçbir Çin vatandaşı ölmedi. CNN'e konuşan Sind Valisi İmran İsmail Karaçi'deki bütün konsolosluklarda ek güvenlik önlemleri alınacağını belirtti.

Pakistan Başbakanı İmran Han yapılan saldırıların ülkelerinin Çin ile ilişkilerine zarar vermeyeceğini belirterek " Böyle saldırılar Himalayalar'dan daha aziz ve Umman Denizi'nden daha derin olan Çin- Pakistan ilişkilerine zarar veremez" dedi.