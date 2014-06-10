Karaçi'de yine saldırı



Pakistan'da silahlı iki saldırgan Karaçi Havaalanı'nın dışından güvenlik görevlilerine ateş açtı. Yetkililer, çatışmanın meydana geldiği yerin, havaalanı güvenlik görevlilerinin eğitim aldığı alan olduğunu bildirdi.

Havaalanında uçuşlar iptal edilirken, havaalanına giden yollar da kapatıldı. Olayda kimsenin yara almadığı, saldırganların da kaçtığı bildirildi.

Radikal İslamcı Taliban üyeleri pazartesi günü de havaalanında bir saldırı düzenlemişti. Saatlerce süren çatışmada 10 saldırgan dahil 37 kişi hayatını kaybetmişti.

Pazartesi günkü saldırıda 10 ağır silahlı kişi havaalanındaki terminallerden birini basmıştı. Taliban'ın uçakları kaçırmak istediğini açıklaması strateji değiştirdiği şeklinde yorumlandı. Şu ana dek bombalı saldırı ya da intihar saldırıları düzenliyorlardı.

Pakistan Hava Kuvvetleri, saldırıya tepki olarak salı sabahı Taliban'ın kaldığı bölgelere saldırı düzenledi. Ordu, saldırıda 15 militanın öldürüldüğünü bildirdi. Taliban'a ait 9 sığınağın da yok edildiği açıklandı.

Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, havaalanına saldırının hükümetin Taliban ile barış görüşmeleri yapma çabalarına büyük bir darbe olduğunu vurguladı.