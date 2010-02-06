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Dünya

Karaçi'de Şiilere çifte bombalı saldırı

Pakistan'da daha önceki bir bombalı saldırıda yaralanan Şiilerin tedavi edildiği bir hastanede yaşanan patlamada 10 kişi öldü.

06 Şubat 2010 02:00

T24 - Pakistan'ın Karaçi kentinde, daha önceki bir bombalı saldırıda yaralanan Şiilerin tedavi edildiği bir hastanede yaşanan patlamada 10 kişi öldü.

Daha önce, Kerbela'da Şii müslümanları hedef alan bombalı saldırıda en az 12 kişi ölmüştü.

Polis yetkililerine göre, bomba yüklü bir motosikletle gerçekleştirilen saldırıda 50'ye yakın kişi de yaralandı.

Bu saldırıda yaralananların, Cinnah hastanesine kaldırılmasından bir saat sonra bu hastanenin acil bölümünde ikinci bir patlama meydana geldi.

Saldırı, Şiilerin Muhammed Peygamber'in torunu İmam Hüseyin'in öldürülüşünün yasını tuttuğu Erbain törenlerinin son gününde düzenlendi.

İmam Hüseyin ve beraberindeki 71 kişi, 680 yılında, halifeliğini ilan eden Yezid'e bağlı kuvvetler tarafından Muharrem ayının 10'uncu günü öldürülmüştü.

Saldırının nasıl düzenlendiği henüz netleşmedi. Bomba yüklü motosikletin, bir intihar eylemcisi tarafından Şiileri taşıyan otobüsün üzerine mi sürüldüğü, yoksa aracın geçiş yolu üzerinde mi infilak ettirildiği bilinmiyor.

Karaçi'nin merkezinde törenler dolayısıyla geniş güvenlik önlemleri alınmıştı. Geçen Aralık'ta Şiileri hedef alan bir saldırıda 43 kişi ölmüştü.

Bu saldırı ise, güvenlik kordonunun dışında yer alan bir noktada düzenlendi.

Aralık'taki saldırıdan sonra Şii azınlıkla Sünniler arasındaki gerginlik tırmanmış, protesto eylemleri düzenlenmişti.

Çatışmalar ardından kente milis güçleri sevkedilmişti.

Bu arada, Irak'ın Kerbela kentinde, iki intihar saldırganı tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 27 Şii hacının öldüğü bildirildi.

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