-KARAÇİ'DE ŞİDDETİN BİLANÇOSU 44 ÖLÜ İSLAMABAD (A.A) - 25.07.2011 - Pakistan'ın güneyindeki metropol kent Karaçi'de meydana gelen etnik ve siyasi nedenli olaylarda son üç günde 44 kişi hayatını kaybetti. Karaçi polisinden Naim Boroka, etnik ve siyasi olaylar nedeniyle kentte hafta sonundan beri 44 kişinin hayatını kaybettiğini, Temmuz ayı başından beri bu çatışmalarda 339 kişinin can verdiğini söyledi. Polis, güvenlik güçlerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı kentte 200 kadar şüphelinin gözaltına alındığını belirtti. Pakistan'ın ekonomi ve ticaret merkezi, 20 milyona yakın nüfusu barındıran Karaçi'de yerli halk Sindliler, Hindistan göçmeni muhacirler ve Peştunlar arasında geçmişi uzun yıllar öncesine dayanan düşmanlık ve kan davaları bulunuyor. Kentte etnik ve siyasi nedenli çatışmalarda her yıl yüzlerce kişi hayatını kaybederken binlerce ev, iş yeri ve araç kundaklanıyor.