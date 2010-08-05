-KARAÇİ'DE ÖLÜ SAYISI 76'YA YÜKSELDİ İSLAMABAD (A.A) - 05.08.2010 - Pakistan'ın güneyindeki Karaçi kentinde bir siyasetçinin silahlı saldırıda öldürülmesinin ardından çıkan olaylarda can kaybı 76'ya yükseldi. Karaçi polis kaynaklarına göre, son 3 günde silahlı saldırı ve çatışmalarda 200'e yakın kişi de yaralandı. Basına açıklama yapan bir polis yetkilisi, polis üniforması giyen kimliği bilinmeyen kişilerin bir camiye girerek, rastgele ateş açması sonucu 10'dan fazla kişinin öldüğünü, son 24 saatte 22 kişinin şiddete kurban gittiğini söyledi. Yetkili, sokak aralarında eylem yapan kimliği bilinmeyen kişilerin 30 işyerini ve bazı araçları ateşe verdiğini kaydetti. Pakistan'da 20 milyondan fazla kişinin yaşadığı Karaçi'de, yıl başından beri tırmanan şiddet olaylarında 300'den fazla kişi hayatını kaybetti. Pakistan'ın ekonomi başkenti Karaçi'de siyasi, etnik ve mezheb nedeniyle çıkan şiddet olaylarında her yıl yüzlerce kişi ölüyor. Kentin varoşlarında koloniler halinde yaşayan Hindistan göçmenleri, Peştunlar ve yerli Sindiler arasında geçmişi uzun yıllar öncesine uzanan düşmanlık ve kan davaları bulunuyor.