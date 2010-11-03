-KARACİÇ'E BİR AY EK SÜRE AMSTERDAM (A.A) - 03.11.2010 - Eski Yugoslavya'da işlenen savaş suçları için kurulan uluslararası mahkeme, savaş suçu zanlısı Bosnalı Sırp lider Radovan Karaciç'e, yeni materyalleri incelemesi için bir ay ek süre verdi. Savcılığın yaklaşık 14 bin sayfadan oluşan ve bazıları adını temize çıkarabilecek bilgiler de içeren yeni materyalleri Karaciç'e teslim ettiği bildirildi. Başyargıç O-Gon Kown, materyallerin miktarı nedeniyle dava sürecinin geçici olarak durduğunu söyledi. Bosna-Sırp Cumhuriyeti'nin eski Başkanı, Sırp Demokratik Partisi'nin lideri ve Bosna-Sırp ordusunun Başkomutanı olan Karaciç, 1992-95 yılları arasındaki Bosna Savaşı'nda Bosnalı Müslümanlar, Bosnalı Hırvatlar ve diğer Sırp olmayan sivillere karşı suç işlemekle itham ediliyor. Karaciç'in davası, 26 Ekim 2009'da başlamıştı.