Karaciç davasında iddianame kısaltıldı

Eski Yugoslavya için kurulan BM savaş suçları mahkemesi savcıları, Bosnalı Sırpların eski lideri Radovan Karaciç hakkında hazırlanan iddianame metnini kısalttı.

Kısaltılan iddianamenin 69 sayfa olduğu, bunun davayı basitleştirmek ve yargılama sürecini hızlandırmak için yapıldığı belirtildi.

Hakkındaki tüm suçlamaları reddeden Karaciç, savunmaya hazırlanacak yeteri kadar zamanı olmadığı bahanesiyle davayı erteletmeye çalışmıştı. Geçen hafta, davanın görülmesine 26 Ekimde başlanacağı açıklanmıştı.

Karaciç'in hukuk danışmanı Peter Robinson, eski liderin bu karardan hayal kırıklığı duyduğunu belirterek, "Kendisi, taraflardan birinin hazırlanmak için 14 yıl süreye sahip olduğu bir davanın başlamasından kaygı duyuyor" dedi.

Karaciç, ikisi soykırım olmak üzere 11 ayrı savaş suçu ve insanlığa karşı suçlarla itham ediliyor.