T24 LogoT24 Logo
Dünya

Karaciç davasında iddianame kısaltıldı

19 Ekim 2009 22:58

Eski Yugoslavya için kurulan BM savaş suçları mahkemesi savcıları, Bosnalı Sırpların eski lideri Radovan Karaciç hakkında hazırlanan iddianame metnini kısalttı.
     Kısaltılan iddianamenin 69 sayfa olduğu, bunun davayı basitleştirmek ve yargılama sürecini hızlandırmak için yapıldığı belirtildi.
     Hakkındaki tüm suçlamaları reddeden Karaciç, savunmaya hazırlanacak yeteri kadar zamanı olmadığı bahanesiyle davayı erteletmeye çalışmıştı. Geçen hafta, davanın görülmesine 26 Ekimde başlanacağı açıklanmıştı.
     Karaciç'in hukuk danışmanı Peter Robinson, eski liderin bu karardan hayal kırıklığı duyduğunu belirterek, "Kendisi, taraflardan birinin hazırlanmak için 14 yıl süreye sahip olduğu bir davanın başlamasından kaygı duyuyor" dedi.
     Karaciç, ikisi soykırım olmak üzere 11 ayrı savaş suçu ve insanlığa karşı suçlarla itham ediliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24