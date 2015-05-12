Karaçay Gençlik Spor sahasına sahip çıkıyor

Osmaniye'nin yoksul ve emekçi mahallelerinden birinde, Karaçay'da kurulan Karaçay Gençlik Spor, belgesellere konu olmuş bir futbol takımı. Uyuşturucu satışının ve kullanımının oldukça yoğun olduğu mahalledeki abilerin, "kendi çocuklukları"na bu teslim olmuşluğa mahkum olmadıklarını göstermek istemeleri üzerine bin bir mücadeleyle kurulan Karaçay Gençlik Spor, bugünlerde büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. Kulübün antreman sahası olarak kullandığı, mahalledeki çocukların da tek oyun alanı olan Gazi Mustafa Kemal İlköğretim Okulu'nun bahçesi, imam hatip okulu ek binası olma tehlikesiyle karşı karşıya.

Uyuşturucu kullanımının ilkokul çağındaki çocukları bile vurduğu Karaçay'da, gençlik için kurdukları "vaha"nın yok olmamasını isteyen Karaçay Gençlik Spor, başlattıkları imza kampanyasıyla ellerindeki tek oyun alanına sahip çıkmask için mücadele ediyor ve change.org'da başlattıkları kampanyayla, sizleri de bu mücadeleye destek olmaya çağırıyor.

Mihriban Sezer tarafından çekilen "Şampiyon Olamasak Da" belgeseline konu olan Karaçay Gençlik Spor'un, “Mesela futbolcu oldum ya, mesela çok param oldu; artistliğe girmem, mahallemi satmam. Mahallede fakir olanlara yardım ederim, ailemin geçimini sağlarım, çocuklara gofret dağıtırım. Mesela ben şimdi futbolcu oldum ya, yeni bir tane mahalle takımı kurarım, yine adını Karaçay Gençlik koyarım” diyen Yakup'un, takımda öğrendiklerini mahalledeki arkadaşlarına da anlatan ve onları da takıma katan Ömer'in, antremana gelmeden önce simit satmaya giden Nurullah'ın antreman sahasına sahip çıkmak için siz de destek olabilirsiniz...