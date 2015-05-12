T24 LogoT24 Logo
Spor

Karaçay Gençlik Spor sahasına sahip çıkıyor

Karaçay Gençlik Spor, antreman sahası olarak kullandıkları okul bahçesinin imam hatip ek binası olmaması için bir imza kampanyası başlatt

12 Mayıs 2015 21:26

Osmaniye'nin yoksul ve emekçi mahallelerinden birinde, Karaçay'da kurulan Karaçay Gençlik Spor, belgesellere konu olmuş bir futbol takımı. Uyuşturucu satışının ve kullanımının oldukça yoğun olduğu mahalledeki abilerin, "kendi çocuklukları"na bu teslim olmuşluğa mahkum olmadıklarını göstermek istemeleri üzerine bin bir mücadeleyle kurulan Karaçay Gençlik Spor, bugünlerde büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. Kulübün antreman sahası olarak kullandığı, mahalledeki çocukların da tek oyun alanı olan Gazi Mustafa Kemal İlköğretim Okulu'nun bahçesi, imam hatip okulu ek binası olma tehlikesiyle karşı karşıya.

Uyuşturucu kullanımının ilkokul çağındaki çocukları bile vurduğu Karaçay'da, gençlik için kurdukları "vaha"nın yok olmamasını isteyen Karaçay Gençlik Spor, başlattıkları imza kampanyasıyla ellerindeki tek oyun alanına sahip çıkmask için mücadele ediyor ve change.org'da başlattıkları kampanyayla, sizleri de bu mücadeleye destek olmaya çağırıyor.

Mihriban Sezer tarafından çekilen "Şampiyon Olamasak Da" belgeseline konu olan Karaçay Gençlik Spor'un, “Mesela futbolcu oldum ya, mesela çok param oldu; artistliğe girmem, mahallemi satmam. Mahallede fakir olanlara yardım ederim, ailemin geçimini sağlarım, çocuklara gofret dağıtırım. Mesela ben şimdi futbolcu oldum ya, yeni bir tane mahalle takımı kurarım, yine adını Karaçay Gençlik koyarım” diyen Yakup'un, takımda öğrendiklerini mahalledeki arkadaşlarına da anlatan ve onları da takıma katan Ömer'in, antremana gelmeden önce simit satmaya giden Nurullah'ın antreman sahasına sahip çıkmak için siz de destek olabilirsiniz...

ETİKETLER

karaçay gençlik sporosmaniyeşampiyon olamasak da

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24