T24 LogoT24 Logo
Gündem

Karacasu'da uyuşturucuya 1 tutuklama

Bahattin ALBAYRAK/KARACASU (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, bir eve düzenlenen operasyonda 3 kilo 941 gram esrar, 8 kök Hint keneviri ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi

14 Eylül 2018 14:57

Bahattin ALBAYRAK/KARACASU (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Karacasu ilçesinde, bir eve düzenlenen operasyonda 3 kilo 941 gram esrar, 8 kök Hint keneviri ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli, tutuklandı.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, M.M.\'nin Karacasu ilçesindeki evinde uyuşturucu bulunduğunu öğrendi. Operasyon düzenleyen ekiplerin evde yaptığı aramada 3 kilo 941 gram esrar, 8 kök Hint keneviri ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan M.M., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bahattin ALBAYRAKKARACASU Aydın DHA AYDIN KaracasuHintOlaylaNazilliEmniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup AmirliğiKaracasuOperasyonGözaltınaFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24