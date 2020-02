Karacabey Teknik Direktörü Ali Nail Durmuş: "Play-off'a bir adım kaldı"

Yasin KESKİN / KARACABEY,(BURSA), (DHA)



KARACABEY Birlikspor Teknik Direktörü Ali Nail Durmuş, B.Tepecikspor maçına ilişkin \"Play-off’a bir adım kaldı. Her maç gibi bu maçta final maçlarından bir tanesi. Kazanmak için gidiyoruz\" dedi.

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta mücadele eden Karacabey Birlikspor, deplasmanda oynayacağı Büyükçekmece Tepecikspor müsabakasına galibiyet için gidiyor. Karacabey Birlikspor\'un, 18 Şubat Pazar günü saat 13:30’da deplasmanda oynayacağı Tepecikspor maçında Adem Cinek düdük çalacak. Sahasında 2 maçtır galip geldiklerini ve bu yüzden moralli bir şekilde Tepecikspor maçına gideceklerini belirten Karacabey Birlikspor Teknik Direktörü Ali Nail Durmuş, “Tepecikspor’un 2 puan önündeyiz. Play-off’a bir adım kaldı. Her maç gibi bu maçta final maçlarından bir tanesi. Kendi evimizde oynadığımız 2 maçı 6 puanla geçtik. Tepecik zor bir deplasman\" diye konuştu.

\"TEKNİK BİR TAKIMIZ\"

Karşılarında kendi sahalarında etkili bir takım olduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı, \"Tepecikspor’un etkili bir orta sahası ve iyi oyuncuları var. Ama biz bir adım daha öndeyiz. Hem moral olarak hem de adaptasyon olarak. Tepecikspor’un sahasının suni çim olması sıkıntı. Çünkü bizim takımımız teknik bir takım. Bu dezavantajı lehimize çevirmek için tüm gayretimizi ortaya koyacağız” ifadelerini kullandı.

\"MAÇA İYİ HAZIRLANDIK\"

Tepecik’e kazanmak için gittiklerine vurgu yapan teknik direktör Ali Nail Durmuş, ”Kazanmak için gidiyoruz. Kazanmak için her şeyi yapacağız. Ateşli taraftarı olan iyi bir takıma karşı oynayacağız. Elimizden gelen mücadeleyi ortaya koyacağız. Bu maça iyi hazırlandık. Biz kazanma alışkanlığını ve kaybetmeme alışkanlığını devam ettirmek istiyoruz. Bu maçı kazanarak play-off’un içinde yer almayı hedefliyoruz” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI