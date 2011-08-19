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Karacabey şehidini uğurladı BURSA (A.A)

19 Ağustos 2011 23:15

-Karacabey şehidini uğurladı BURSA (A.A) - 19.08.2011 - Malatya'da teknik arıza nedeniyle düşen askeri helikopterden yaralı olarak kurtulan ancak kaldırıldığı hastanede şehit olan Yüzbaşı Erhan Kındır (35), memleketi Bursa'nın Karacabey ilçesinde toprağa verildi. Kındır için ilk tören, Abdullahpaşa Mahallesi 14. Sokak'taki evinin önünde yapıldı. Burada duaların okunması ve helallik alınmasının ardından Kındır'ın cenazesi omuzlarda Ulucami'ye getirildi. Buradaki törene Bursa Valisi Şahabettin Harput, AK Parti Bursa Milletvekili Önder Matlı, Bursa Garnizon ve Bölge Komutanı Tuğgeneral Ümit Yılmaz, Bursa İl jandarma Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Vedat Çolak, İl Emniyet Müdürü Halil Yılmaz, Bursa Merkez Komutanı Jandarma Albay Mehmet Kadan, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Kındır'ın cenazesi top arabasına konularak, kortej eşliğinde Karacabey Şehir Mezarlığı'nda götürüldü.  Kındır, burada dualar eşliğinde toprağa verildi.

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