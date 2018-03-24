T24 LogoT24 Logo
Spor

Karacabey Birlikspor'un gözü 3 puanda

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA) Karacabey Birlikspor'da teknik direktör Ali Nail Durmuş, yarın oynayacakları Karaköprü Belediyespor maçını kazanmak istediklerini kaydetti

24 Mart 2018 14:48

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA)

Karacabey Birlikspor\'da teknik direktör Ali Nail Durmuş, yarın oynayacakları Karaköprü Belediyespor maçını kazanmak istediklerini kaydetti.
TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta mücadele eden Karacabey Birlikspor, kendi evinde Karaköprü Belediyespor\'u ağırlayacak. Bu zorlu mücadele yarın saat 15:00\'da başlayacak ve maçta hakem Volkan Cindemir düdük çalacak.
Zorlu bir takımla karşılaşacaklarını belirten Karacabey Birlikspor Teknik Direktörü Ali Nail Durmuş, \"Ligin alt sıralarında bulunan Karaköprü Belediyespor\'la karşılaşacağız. Rakibimiz hırslı ve mücadeleyi seven oyunculardan kurulu. Onlarda buraya puan ya da puanlar alarak alt sıralardan kurtulmak için gelecekler. Gerekli önlemleri aldık. Kazanmak adına her şeyimizi ortaya koyacağız. Bu maçta sarı kart cezalısı İlyas Yılmazer kadroda yer almayacak\" ifadelerini kullandı.
2 haftadır galip geldiklerini ve galibiyet serilerini sürdürmek istediklerini belirten teknik direktör Ali Nail Durmuş, \"Play-Off\'un 3 puan gerisindeyiz. Bu hafta evimizde oynayacağımız Karaköprü Belediyespor maçını kazanarak Play-Off\'un içine girmek istiyoruz. İyi bir hava yakaladık. Bunu sürdürmeliyiz. Taraftarımız bizim için çok önemli. Maçın başından sonuna kadar bizi desteklesinler. Taraftarların desteğine futbolcularımızın ihtiyacı var\" dedi.

FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yasin KESKİNKARACABEY Bursa DHA Karacabey BirliksporAli Nail DurmuşKaraköprü BelediyesporTFFLigGrupKaracabey BirliksporBuVolkan CindemirZorluKaracabey Birlikspor Teknik Direktörü Ali Nail DurmuşRakibimizOnlardaGerekli

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24