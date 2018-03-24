Karacabey Birlikspor'un gözü 3 puanda

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA)

Karacabey Birlikspor\'da teknik direktör Ali Nail Durmuş, yarın oynayacakları Karaköprü Belediyespor maçını kazanmak istediklerini kaydetti.

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta mücadele eden Karacabey Birlikspor, kendi evinde Karaköprü Belediyespor\'u ağırlayacak. Bu zorlu mücadele yarın saat 15:00\'da başlayacak ve maçta hakem Volkan Cindemir düdük çalacak.

Zorlu bir takımla karşılaşacaklarını belirten Karacabey Birlikspor Teknik Direktörü Ali Nail Durmuş, \"Ligin alt sıralarında bulunan Karaköprü Belediyespor\'la karşılaşacağız. Rakibimiz hırslı ve mücadeleyi seven oyunculardan kurulu. Onlarda buraya puan ya da puanlar alarak alt sıralardan kurtulmak için gelecekler. Gerekli önlemleri aldık. Kazanmak adına her şeyimizi ortaya koyacağız. Bu maçta sarı kart cezalısı İlyas Yılmazer kadroda yer almayacak\" ifadelerini kullandı.

2 haftadır galip geldiklerini ve galibiyet serilerini sürdürmek istediklerini belirten teknik direktör Ali Nail Durmuş, \"Play-Off\'un 3 puan gerisindeyiz. Bu hafta evimizde oynayacağımız Karaköprü Belediyespor maçını kazanarak Play-Off\'un içine girmek istiyoruz. İyi bir hava yakaladık. Bunu sürdürmeliyiz. Taraftarımız bizim için çok önemli. Maçın başından sonuna kadar bizi desteklesinler. Taraftarların desteğine futbolcularımızın ihtiyacı var\" dedi.

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